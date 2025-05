Gran èxit del torneu formatiu del Matadepera 88

El Torneig Robert Espí, que va arribar enguany a la seva vint-i-unena edició, s’ha convertit en un punt de trobada indispensable per al hockey formatiu del Matadepera 88. Dissabte passat, el camp municipal de hockey de Matadepera va aplegar 55 equips, integrats per 330 nens i nenes d’edats compreses entre els 4 i els 8 anys. Es tracta d’una jornada ben especial per als jugadors de les categories mini i prebenjamí, que comencen a fer les seves passes en aquest esport.

Durant tot el matí es van disputar desenes de partits de hockey entre diferents equips procedents de tot Catalunya, on el resultat era el menys important. Un cop finalitzada la competició, tots els participants van rebre una medalla commemorativa de la jornada, així com una samarreta especial del torneig.

L’organització d’aquesta nova edició de l’esdeveniment va ser possible gràcies a la col·laboració de les famílies i els socis del club, així com dels diferents voluntaris i entitats locals que s’hi van implicar. L’alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, i la regidora d’Esports, Estel Riera, van ser presents al municipal de Matadepera i van destacar la importància d’aquesta mena d’esdeveniments per la cohesió social i la promoció de l’esport entre els més joves.

Bitrià, Claret, Riera i Pons

També hi van ser presents el president de la Federació Catalana de Hockey, Xavi Adell, i el president del Matadepera 88 Hoquei, Llorenç Bitrià. Tampoc no es van voler perdre la jornada els expresidents del club Rafel Claret, Pep Riera i Ton Pons, a banda de la família Espí, íntimament lligada al club i a la història del torneig.

“Veure la il·lusió a les cares dels més petits és el que ens impulsa a continuar organitzant aquest torneig any rere any. És un dia per recordar d’on venim i per què fem el que fem”, explicava Llorenç Bitrià en el seu parlament de tancament de l’acte. L’entitat treballa ja en l’organització de la vint-i-dosena edició del Torneig Robert Espí.

Fundat l'any 1988, el club va tenir com a primer president l'escriptor Vicenç Villatoro. S'hi han format jugadors olímpics, com Albert Sala, Marc Sallés, Marc Recasens i Júlia Pons