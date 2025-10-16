“Intento aprofitar al màxim els minuts”

Va començar de titular la primera jornada, jugant seixanta minuts, i després va desaparèixer de les alineacions en els dos següents, a la lliga i a la Copa Federació. A poc a poc, ha anat sumant minuts i, la passada jornada, al camp de l’Olot, no només va ser titular i va disputar els noranta minuts, sinó que també va ser l’autor del gol de l’empat del Terrassa FC.
Jon Larrauri, que va fitxar a finals del mes de maig pel conjunt terrassista, convertint-se en la primera incorporació de cara a la temporada 2025-2026, va explicar que “la veritat és que vaig jugar el primer partit, no vaig fer un bon partit i cal corregir errors, treballar cada dia i al final el treball dona els seus fruits”. El lateral dret basc va afegir que “els minuts que tinc els intento aprofitar al màxim i l’altre dia vaig tenir la sort de poder marcar el gol per ajudar l’equip a empatar”.
El tècnic Víctor Bravo l’ha utilitzat també com a extrem i Larrauri va assegurar que és una posició a la qual està acostumat. “L’any passat ja vaig jugar en banda esquerra, tant de lateral com d’extrem, i puc jugar també de lateral. Tinc la sort de poder jugar en diferents posicions i la veritat és que estic còmode en totes i si fa falta ocupar alguna posició per alguna lesió o decisió de l’entrenador, estic disposat, on sigui”.
Sumar sempre
A l’equip se li està resistint la primera victòria fora de casa, però Larrauri va manifestar que “cal intentar sumar sempre i l’altre dia vam sumar un punt, que ara cal fer bo a casa, amb la nostra gent, que crec que es mereix una victòria i anirem per totes”. El lateral basc va assegurar que a aquesta categoria “qualsevol equip et pot guanyar en qualsevol moment i tant a baix com a dalt, la classificació està molt atapeïda. Guanyes dos partits et poses a dalt”,
Del rival de diumenge, l’Espanyol “B”, va comentar que “sabem que vindran amb tot, venen de guanyar, és un equip molt jove, amb molta energia, crec que vindran a fer el seu partit, però a casa hem de respondre”.