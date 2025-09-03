Irene Pera i Maia Lardeur: reforços de luxe per al CN Terrassa

El CN Terrassa ha incorporat dues nedadores amb una gran projecció al seu equip femení: la basca Irene Pera i la valenciana Maia Lardeur. Arriben per reforçar l’equip que entrena Raúl Navalón.\r\n\r\nIrene Pera, nascuda a Getxo, és especialista en esquena i estils. Va competir en dues edicions del Campionat d’Europa júnior (Sèrbia 2023 i Lituània 2024). Ha estat medallista júnior espanyola els tres darrers anys, destacant especialment en els 100 esquena i els 200 estils.\r\n\r\nPer la seva banda, Maia Lardeur, natural d’Alzira, arriba procedent del Trencaones Alzira. És velocista i és tota una referent en proves curtes. Després de disputar l’Europeu júnior del 2023, l’any passat es va proclamar subcampiona d’Espanya dels 100 lliure.\r\n