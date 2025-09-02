La Champions, primer repte per a l'equip femení del CN Terrassa

A principis de maig de l’any passat, l’anterior directiva del CN Terrassa va comunicar a Xavi Pérez que no continuaria al capdavant del primer equip femení de l’entitat després de 14 temporades. El passat dilluns 25 d’agost, 15 mesos més tard, Pérez tornava a agafar un grup que ell ha fet gran i que entén que té encara molt marge de millora.
Amb les úniques absències de Martina Manso i Martina Fernández, que es troben a Malta disputant l’Europeu sub-18 amb la selecció espanyola, el terrassenc treballa amb totes les seves waterpolistes en un any en què ha calgut avançar la pretemporada per afrontar en les millors condicions possibles un dels grans reptes de la temporada, la Champions League.
L’equip ha incorporat enguany la portera Paula Nieto, Miriam Ciudad, Irene Casado, la italiana Sara Cordovani i la hongaresa Panni Szegedi. Han causat baixa altres cinc jugadores: la portera Jessica Gaudreault, Isa Piralkova, Helena Dalmases, Lucía Gómez i Emmerson Houghton.
Aquest mateix cap de setmana, arribaran els primers partits amistosos. Serà en el marc del torneig dedicat al desaparegut jugador del CN Terrassa Raúl Gallego, amb qui Pérez va compartir equip. Divendres a les 17.45 hores, el Natació s’enfrontarà al Sant Feliu, dissabte a les 11.30 a l’Horta i a les 18.30 al Barceloneta.
“Les jugadores han tornat amb moltes ganes i estic convençut que farem una gran temporada. Estic molt satisfet amb la plantilla que tinc”, comenta Xavi Pérez. I afegeix: “Aquest any s’ha sumat a la lluita pel títol un rival més, el Barceloneta, que ha fitxat la Paula Leitón i la Cristina Nogués. Els altres aspirants seran els de sempre, Sabadell, Mediterrani, Mataró i nosaltres”, assenyala Xavi Pérez.
Glyfada i Eger
L’estrena del CN Terrassa a la Champions League es produirà el dijous 25 de setembre a Atenes, on les de Xavi Pérez es trobaran amb el Glyfada grec i l’Eger hongarès. Els dos primers d’aquest grup “A” seguiran a la fase de grups de la Champions, mentre que el tercer disputarà l’Euro Cup femenina.
Abans, la setmana vinent, el CN Terrassa disputarà els quarts de final de la Copa Catalunya. La “final-four” d’aquesta competició es jugarà els dies 20 i 21 de setembre en una seu encara per determinar. L’equip debutarà a la lliga el dissabte 11 d’octubre a casa davant del Waterpolo Iruña.