La Federació Catalana de Hockey tanca l’any amb beneficis

Xavi Adell va tenir dimecres al vespre una plàcida assemblea general de la Federació Catalana de Hockey, que es va desenvolupar a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), a la Rambla de Catalunya de Barcelona.
Tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar amb normalitat i sense cap esmena. Després de l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior es van aprovar també els comptes anuals i la liquidació del pressupost de l’exercici 2025, que pujava a 1.200.818 euros. Es va tancar amb un benefici de 17.216 euros.
A continuació, es va aprovar un pressupost lleugerament superior per a l’exercici 2026, que puja a 1.220.856 euros, cosa que suposa 20.038 euros més que l’any passat.
Després d’aprovar el nomenament dels auditors dels comptes anuals de l’exercici 2026, es van establir les noves tarifes d’inscripcions, quotes i llicències.
Pel que fa al calendari de competicions, també va rebre el suport unànime dels membres de l’assemblea. El Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor, tant masculí com femení, se celebrarà entre els dies 1 i 13 de setembre. En categoria masculina, Atlètic, Júnior i FC Barcelona formaran el grup 1, mentre que Club Egara, CD Terrassa i Polo seran al grup 2. El format serà el mateix de la temporada anterior: dos grups de tres equips cadascun, lligueta a una sola volta, semifinals i final.
Les finals, al Martí Colomer
Pel que fa a la competició femenina, CD Terrassa, Polo i Júnior integren el grup 1. Al 2 hi haurà només dos equips: Atlètic i Club Egara. El diumenge 13 de setembre, el cap de setmana abans de l’inici de la lliga espanyola, es disputaran les finals, tant masculina com femenina, a l’Estadi Martí Colomer.
El Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor “B” se celebrarà entre els dies 26 d’agost i 4 de setembre. Les finals seran també al Martí Colomer. La Supercopa Munich, que es jugarà al camp del Polo, no té encara data.
El trasllat de la seu de la Federació
Un dels temes que la junta directiva de la Federació Catalana de Hockey va posar en coneixement dels membres de l’assemblea és la decisió de traslladar l’actual seu de la Federació Catalana a un nou espai. La intenció és vendre l’actual edifici del número 5 de la Rambla de Catalunya de Barcelona. Per bé que no hi ha encara res confirmat, Terrassa és, ara per ara, la ciutat més ben posicionada per acollir la nova seu.