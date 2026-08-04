“Ara és el moment de construir”

El porter del Terrassa FC Marcos Pérez ha començat a preparar-se de cara a la seva cinquena temporada a l’equip. Prop de complir 42 anys, encara aquesta nova campanya amb les il·lusions intactes i amb ganes de, per fi, donar una alegria a l’afició i lluitar per l’ascens, sigui per la via ràpida, amb el primer lloc que assegura pujar, o bé classificant-se per al “play-off”.
Marcos Pérez tenia clar que volia seguir al Terrassa FC i va explicar que “el meu únic objectiu era estar aquí, no em vaig plantejar en cap moment una altra cosa, i per part del club també tenien el mateix pensament que jo, així que va ser molt ràpid tot”. El porter va afirmar que els jugadors són conscients de l’ambient que es respira entre l’afició, que veu amb bons ulls la plantilla que s’ha configurat per assolir objectius rellevants.
“És clar que nosaltres també estem respirant aquest ambient, aquesta il·lusió que té la gent, i des de la nostra parcel·la, tant de bo que els puguem donar el que ells volen”, va dir Marcos Pérez que, no obstant això, va avisar que “som els primers que volem aconseguir objectius alts, però també és cert que cal anar amb peus de plom, perquè si l’objectiu és clar quin és, no ens n’amagarem, però el que sí que és clar és que no ascendirem al juny ni al juliol”. “Ascendirem si hem d’ascendir o si hem d’aconseguir cotes altes al maig”, va agregar.
“Ara és moment de construir, tenim molt bons futbolistes, molt bon cos tècnic, i ara cal construir un molt bon equip, un equip sòlid, fort, una família dins del vestuari, que és el que ens portarà a tenir èxit”, va declarar el porter terrassista, que també va valorar molt positivament que l’entrenador, Oriol Alsina, “comenci des de l’inici, també és important, i a vegades aquests canvis a mitja temporada no ajuden, i crec que és també un factor positiu”.
Del grup 3 al grup 2
El pas del grup 3, amb els equips valencians i balears, al grup 2, amb aragonesos, navarresos i de La Rioja, no vol dir que sigui tot més fàcil. Marcos Pérez alerta que no serà així. “El que pensi això té un problema i segurament s’emportarà algun desengany perquè anirem a camps molt difícils, com el Náxara, el camp del Peña Sport, Tudelano, són camps que per a res seran fàcils, allí es competeix molt bé, són equips durs”, va apuntar.
Enguany, compartirà posició amb Álvaro Pacheco, nou fitxatge. Sobre com veu aquesta nova competència, Marcos Pérez va dir que “serà com l’any passat amb Iván Biarge, l’anterior amb Guiseris, amb Ortega. És sana, al final, som companys. És clar que només pot jugar un, però, passi el que passi, serà una competència sana”.