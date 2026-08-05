El Mercadal més viral: “T’he vist a TikTok”

És un clàssic trobar-se cada dimecres de Mercadal als paradistes utilitzant els seus millors trucs per oferir productes i captivar els seus clients. El que comença a ser habitual també és trobar-se amb venedors que són, alhora,
creadors de contingut i promocionen el seu negoci a través de les xarxes socials. Aplicacions com TikTok o Instagram fa anys que ja no només són aparadors, sinó que són eines d’atracció, i això, el Mercadal de Martí l’Humà també ho sap.
Entre les seves parades,
Brenda Moreno, de Sábanas Brenda, i Francisco García, d’ Els Tres Nens, són dos dels exemples més visibles d’aquesta nova manera d’entendre la promoció comercial. Tots dos acumulen milers de seguidors a les xarxes socials i comparteixen una mateixa filosofia: mostrar el dia a dia de la parada amb naturalitat, sense grans produccions ni estratègies de màrqueting. Tot i això, cadascun hi va arribar per camins diferents.
La Brenda ja tenia experiència com a creadora de contingut i va decidir traslladar aquesta activitat a la parada amb un objectiu molt clar: “Evidentment, buscava vendre més, però també
volia mostrar que s’ha de ser amable amb la clientela. És important el tracte proper amb els clients, i a través de les xarxes també es pot demostrar”, explica.
Més enllà d’elaborar guions, traçar una ruta i un calendari de vídeos, o imposar-se una rutina marcada de publicacions, la seva estratègia és molt més bàsica:
espontaneïtat i naturalitat. “Li dic a la meva companya que em gravi una estona mentre estic treballant, perquè es vegi com atenc la gent que ve cap aquí”, relata Moreno. Així i tot, també opta sovint per aplicar-hi humor. “Sempre estic fent bromes, també els hi faig als meus clients. Surt natural. El meu pare també els feia moltes bromes, i suposo que se m’ha enganxat una mica”, riu.
Brenda Moreno promocionant els seus productes de Sábanas Brenda a través del seu canal de TikTok
Nebridi Aróztegui
Un modus operandi similar utilitza en Francisco Garcia. “
L’humor és el que més funciona. Intentem reflectir la quotidianitat del negoci i, si de normal fem humor, a les xarxes no en podíem ser menys”, explica. Ell va començar fa aproximadament un any gairebé de casualitat. Inicialment, només ensenyava el gènere de la seva fruiteria, fins que una clienta li va fer veure que allò que realment interessava era conèixer la persona que hi havia darrere la parada.
Des d’aleshores, és la cara visible de la parada a TikTok. “Un dia puc gravar-me atenent, un altre puc sortir fent el tonto amb la meva tieta...
Es tracta de ser natural”, afegeix Garcia. Fins i tot, s’atreveix amb reptes o concursos amb la seva pròpia clientela, com per exemple el que ha demostrat aquest matí mateix, pesant un meló i posant a prova la gent que s’acostava a la parada: “ Qui encerti el seu pes, se l’endú de franc!”, cridava mentre el perseguia un company amb el mòbil. I, efectivament, després de dues o tres respostes, una dona ha exclamat “sis quilos!”, i s’ha emportat el meló.
El cas és que no cal ser una figura amb milers de seguidors a les xarxes socials per entendre que la manera de vendre va evolucionant. El mateix president de l’Associació de Comerciants del Mercadal,
Jaime Santiago, confessa que el seu negoci també s’obre pas mica en mica a aquestes plataformes. “La meva filla es dedica a les xarxes socials i, de tant en tant, quan té temps, ens dona un cop de mà”. Diu que, sense necessitat d’haver de fer humor com el fan la Brenda o el Francisco, són eines útils de promoció: “ Publiquem i mostrem quan tenim productes nous, i és una manera d’anunciar-ho a tothom”.
I és precisament aquí on coincideixen: les xarxes no substitueixen el tracte de proximitat que sempre ha caracteritzat el Mercadal, sinó que el complementen. Tant Moreno com Garcia asseguren que cada setmana reben visitants que s’acosten a les seves parades després d’haver-los descobert a les xarxes. “
T’he vist a TikTok!”, és un dels comentaris més típics que reben. Al final, diuen, això és una manera d’animar la gent a acudir al Mercadal.
Més de 3.000 visitants cada dimecres d’estiu
Més enllà dels milers visualitzacions que poden acumular alguns dels seus vídeos, darrere de les publicacions hi ha una realitat compartida per molts paradistes: la necessitat de continuar atraient clients cap al Mercadal. “
Hem d’empènyer la gent perquè vingui com sigui”, resumeix en Francisco Garcia. La Brenda Moreno hi coincideix, i assegura que, en el seu cas, les xarxes li han permès arribar a nous públics. “Hi ha clientes que ja em compraven d’abans i em van començar a seguir a TikTok, però n’hi ha d’altres que em van descobrir a xarxes i, posteriorment van començar a venir al Mercadal”, explica.
Segons l’Ajuntament, durant els mesos de juny, juliol i agost el Mercadal de Martí l’Humà registra una afluència d’
entre 3.000 i 3.500 visitants cada jornada de dimecres, amb un volum mensual d’uns 12.000 usuaris. Unes xifres que coincideixen amb el període estival, quan les vacances poden alterar els hàbits habituals de compra: mentre alguns ciutadans disposen de més temps per acostar-se al mercat, d’altres són fora de la ciutat. En aquest context, qualsevol eina que contribueixi a mantenir l’interès i atreure nous visitants és vista pels paradistes com una oportunitat.
“És important el tracte proper. A les xarxes també”
Brenda Moreno, de Sábanas Brenda
Nebridi Aróztegui
La Brenda Moreno (34 anys) és al capdavant de Sábanas Brenda, un negoci familiar de llençols sota la marca Cero Bolitas -també seva-, on hi treballa des de fa 18 anys. La seva història als mercats ambulants comença quan el seu pare decideix jubilar-se després de 43 anys portant el timó del negoci. Fins aleshores, Moreno havia fet de cambrera a algunes discoteques, però aquí és on va trobar el seu lloc. Ja des de ben jove, amb només 18 anys que feia contingut per xarxes socials, però en aquest cas, per un simple ús personal. Amb el temps va començar a elaborar promocions per a diverses marques fins que aquest 2026 va veure l’oportunitat de promocionar la seva parada. Ara ja acumula prop de 30 milers de seguidors a TikTok.
“Hem d’empènyer la gent perquè vingui com sigui”
Francisco Garcia, d`Els Tres Nens
Nebridi Aróztegui
En Francisco Garcia (42 anys) és la tercera generació al capdavant de Fruites Els Tres Nens, un negoci encetat per la seva àvia al 1967. Quan va acabar la secundària, s’hi va començar a dedicar de ple i, des d’aleshores, fa vibrar cada mercat per on fa parada amb els seus reptes. Fins ara, no havia estat mai de crear contingut per xarxes socials. Mantenia el compte d’Instagram de la seva parada “per a que es veiés el gènere que teníem”, però poc més. Fins que un dia, fa un any, va llençar-ce de ple a ser la cara visible dels vídeos, recomanat per la seva mateixa clientela. En un sol any de creació de contingut, ha aconseguit reunir més de 14 milers de seguidors al seu compte de TikTok.