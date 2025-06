La Federació Catalana premia el hockey +

Com cada any, al mes de juny, amb la temporada gairebé finalitzada, la Federació Catalana de Hockey reuneix una àmplia representació dels 23 clubs catalans per premiar l’excel·lència i la dedicació de jugadors, entrenadors, directius i altres figures clau del hockey. Se’ls reconeixeran els mèrits de la temporada 2024-2025.

Enguany, el club amfitrió serà el Júnior. La cita és divendres vinent, dia 13 de juny, a les 19.30 hores a la Sala Clavé de Sant Cugat del Vallès. El trofeu més preuat, l’Stick d’Or de la Federació Catalana, serà aquest any per al projecte hockey +. Es tracta d’una iniciativa que va sorgir l’any 2008 per part de la Fundació Fupar i la Federació Catalana. Aquest programa, destinat a la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual a través de l’esport del hockey, va cristal·litzar amb la instauració d’una lliga reglada auspiciada per la pròpia Catalana. Amb els anys ha anat abraçant més clubs i s’ha estès a la resta de l’Estat, amb la celebració d’un Campionat d’Espanya.

S’entregaran també tres medalles d’Or a Jordi Ribes, l’exdirector del Consell Català de l’Esport, Aleix Villatoro, i Gabriel Masfurroll. Les insígnies d’Or seran per a Marc Malgosa, Maria Josep Pujol, Antoni Puig i Nick Irvine.

Altres terrassencs

Entre els reconeixements figuren diferents egarencs. És el cas dels germans Xavi i Nani Escudé, que rebran el seu Stick per a la Història, o bé l’expresident de Hockey x Terrassa, Francesc Salvatella, i el periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa Àngel Cárdenas, que recolliran la placa especial de la Federació.

L’internacional terrassenc Marc Recasens i la jugadora del Club Egara Maialen García rebran la medalla de bronze al mèrit esportiu pels seus 100 partits internacionals. El guardó de jugador promesa ha recaigut en Ton Morán, jugador del primer equip del Club Egara. Queden encara algunes entrades disponibles, a un preu de 25 euros.

El Júnior acollirà els partits

Les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat acolliran el dissabte 14 de juny els partits del 56è Festival del Hockey Català, una jornada especial que aplega jugadors i jugadores de les diferents categories formatives, des de prebenjamí fins a infantil. Serà la cloenda oficial de la temporada 2024-2025. Els partits, de 10 minuts de durada, se celebraran de manera ininterrompuda en els dos camps de les instal·lacions santcugatenques.