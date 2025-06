Jornada de benvinguda als nous residents del CST

Aquest divendres ha tingut lloc a la sala d’actes Joan Costa i Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa l’acte de benvinguda als nous i noves residents, organitzat pel departament de Docència del Consorci Sanitari de Terrassa. Cinquanta-quatre residents d’arreu del món s’han incorporat, tant a l’Hospital Universitari de Terrassa com a la resta de centres del Consorci Sanitari de Terrassa, amb l’objectiu d’iniciar el seu període formatiu que durarà entre dos i cinc anys, depenent de l’especialitat escollida.

Els residents que aquest mes de de juny entren a formar part del CST són de Catalunya, resta d’Espanya, Portugal, Marroc, Argentina, Bolívia, Perú, Colòmbia i Equador. Enguany el CST compta amb 11 especialitats acreditades: Al·lergologia, anestesiologia i reanimació, aparell digestiu, cirurgia general i de l’aparell digestiu, cirurgia ortopèdica i traumatologia, medicina interna, medicina intensiva, nefrologia, oftalmologia, oncologia mèdica i radiodiagnòstic. A més, s’hi ha de sumar les 6 Unitats Docents Multiprofessionals: Atenció familiar i comunitària, geriatria i gerontologia, obstetrícia i ginecologia, pediatria i àrees específiques, salut laboral i salut mental.

A l’acte de benvinguda hi han participat August Sàenz, president del CST; Ferran Garcia, director-gerent; Mònica Botta, directora assistencial; Antònia Villalba, directora d’Infermeria; Miquel Aranda, director de l’Àrea del Coneixement; Ester Cañadell, cap d’estudis d’Especialitats Hospitalàries i Araceli Griñó, cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària. L’equip directiu del CST ha donat l’enhorabona a tots i totes les residents per aquesta nova etapa que comencen i per haver escollit el Consorci Sanitari de Terrassa. i han destacat que la formació és una responsabilitat compartida per part de l’organització, dels tutors, dels companys i també dels nous professionals i que va lligada a aprenentatge.

El CST és una organització amb una llarga trajectòria docent que no només transmet coneixements si no que transmet valors. Uns valors que els nous professionals aniran adquirint al temps que s’aniran impregnant de l’ADN propi que té el CST. La direcció ha destacat la importància de treballar des d’un punt de vista humà i tenir sempre present que s’atenen persones amb totes les seves circumstàncies. El treball en equip es fa indispensable en un sector com el sanitari dins i fora de la pròpia especialitat. Finalment s’ha recordat que no hi ha un bon professional si al darrera no hi ha una bona persona i s’ha encoratjat als nous i noves residents a preguntar i escoltar molt, ser curiosos, col·laboradors, constants, decidits i humils.

Després, i com ja és tradició al CST, cada resident s’ha presentat i ha explicat la seva procedència a tot l’auditori. Finalment ha tingut lloc la conferència Residència amb propòsit: reflexivitat i interprofessionalitat per a una atenció integral, a càrrec de Jordi Riera, mestre, pedagog i doctor en pedagogia social per la UAB i actualment Catedràtic de Pedagogia Social de la Universitat Ramon Llull.