Terrassa celebra l’Orgull LGTBIQ+ amb activitats i una manifestació

Terrassa commemorarà el Dia Internacional per l’Alliberament LGTBIQ+ amb un programa d’activitats organitzat pel Servei LGTBIQ+ de l’Ajuntament i diverses entitats locals. La regidora Lluïsa Melgares destaca que "la celebració de l’Orgull és més que una expressió de compromís municipal amb la visibilització dels drets de les persones LGTBIQ+, és posicionar Terrassa com una ciutat inclusiva i orgullosa de la diversitat que la conforma". Segons Melgares, "les institucions som part imprescindible en la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+, per això impulsem iniciatives i accions que apropen la ciutadania a conèixer i prendre consciència sobre el què suposa, per a tantes persones, la celebració de l’Orgull".

L’acte central serà la primera edició de Fes-te Orgullosa!, una trobada oberta a tota la ciutadania per celebrar la diversitat, compartir experiències i gaudir d’activitats com el joc pedagògic MAGMA i contes per a infants. Tindrà lloc el dijous 19 de juny de 17 a 19 hores al Casal Cívic de Sant Pere, amb la benvinguda institucional de la regidora Melgares.

Altres activitats inclouen la projecció del documental "Alteritats", dirigit per Alba Crosi Nora Haddad, el 17 de juny a les 18:30 hores al Cinema Catalunya en el marc del Cinefòrum per la Igualtat, seguida d’un col·loqui a càrrec de les entitats Homies Pride Terrassa, Desviades Collective i ActuaVallès. El documental recull la veu de diferents vivències de lesbianes de quatre generacions.

El 25 de juny, la il·lustradora Maria Queraltó oferirà un taller de còmic creatiu per a joves de 12 a 17 anys a la Biblioteca Central, de 17 a 19:30 hores.

El 28 de juny, l’Ajuntament hissarà la bandera irisada inclusiva per commemorar la jornada. La bandera incorporarà les franges marró i negra, per fer explícita la lluita antiracista dins del moviment.

En el marc de la Festa Major, el 6 de juliol se celebrarà la festa Allioli Olé a la plaça Didó, de 20 a 23 hores, combinant l’ambient LGTBIQ+ amb referents de la cultura catalana en un context festiu i reivindicatiu.

Durant tot el mes de juny, la Biblioteca Central oferirà una selecció de recursos LGTBIQ+ per a tota la ciutadania.

28 de juny, manifestació de l’Orgull terrassenc

El dia 28 de juny Homies Pride Terrassa impulsa la manifestació de l'Orgull, que sortirà de la plaça del Vapor Ventalló a les 11 hores del matí i compta amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa i la participació de diversos col·lectius, entitats i organitzacions de la ciutat.

La data coincideix amb el Dia Internacional per l’Alliberament LGTBIQ+, que commemora els fets de 1969 a l’Stonewall Inn de Nova York, un punt d’inflexió en la lluita pels drets del col·lectiu i origen del moviment del Front d’Alliberament Gai.

Aquesta jornada reivindicativa i festiva posa en relleu la lluita per la igualtat jurídica i social de les persones LGTBIQ+, i defensa el valor de la dignitat i l’orgull de ser, sense por ni vergonya per la pròpia identitat, orientació o expressió de gènere.

Activitats d'entitats pel mes de l'Orgull

Diverses entitats locals han organitzat propostes per celebrar l’Orgull. El 6 de juny, Desviades Collective obre el programa amb una vesprada de jocs de taula a l’Ateneu Candela (19.30 hores). El dia 8, Homies Pride Terrassa organitza una caminada per l’Anella Verda, amb sortida a les 8 hores des del Parc Audiovisual.

El 14 de juny, de 10 a 12.30 hores, tindrà lloc una jornada d’Ultimate Frisbee a Can Jofresa, i el 15 de juny, el torneig de futbol inclusiu DesviCup, al Pavelló Municipal de Sant Llorenç (9.30 a 14 hores).

Al juliol, El Corralito acollirà el 10 de juliol la presentació del fanzine Hiperrevolucionaris i Supergais (horari per confirmar), i el dia 12, una vesprada de curts LGTBIQ+ a El Pati (c/ Sant Gaietà, 76).