El bomber Xavi Casas serà el pregoner de la Festa Major de Terrassa 2025. Casas és conegut per ser l’ànima de la campanya solidària “Els bombers t’acompanyen a donar sang” i per la seva participació en la vida cultural de la ciutat. Membre de l’Entitat Cultural El Porronet, ha interpretat en diverses ocasions el personatge del “Fantasma de la Mort” durant l’Enterrament del Rei Carnestoltes. També forma part del Bitxo del Torrent Mitger i ha representat els bombers de la ciutat en competicions internacionals de rescat, destacant la participació el 2012 al Torneig Mundial de Rescat de Víctimes d’Accidents de Trànsit a Londres.

Enguany, l’honor de portar el penó durant el seguici d’autoritats de diumenge serà per a la Colla dels Geganters de Terrassa que celebren els 175 anys els Gegants Vells i els 75 anys dels Nous.

La Festa Major començarà el divendres 4 de juliol amb la tradicional Baixada del Drac i els actes protocol·laris al Raval de Montserrat -amb un dels secrets més esperats: el Capgròs de l'Any- i culminarà el dimecres 9 amb el Castell de Focs a la cruïlla de les avingudes Abat Marcet i Josep Tarradellas. Comptarà amb prop de 340 activitats repartides en una vintena d’espais. Així s'ha anunciat aquest dijous a la tarda a l'Espai Vela del Parc de Vallparadís, on s'ha celebrat l'acte de presentació de la programació de la Festa Major 2025.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha explicat que "en la línea del que sempre hem treballat, tindrem una festa major diversa, participativa, oberta i integradora. Volem que tothtom s'hi trobi còmode i pugui gaudir de propostes que li agraden. Estem segurs que així serà amb aquest ampli i variat programa que omplirà la ciutat de música, cultura i un gran nombre d'activitats pensades per a tots els públics".

Ballart ha destacat que ja es començar a notar "aquest ambient especial que ens indica que la ciutat està escalfant motors per a la Festa Major. Estem veient com les colles, entitats i associacions comencen a preparar-se per viure uns dies molt intensos i especials. Uns dies en què els carrers s'omple de llum, colors i música i que representen el gran esclat de la cultura popular i tradicional de casa nostra, que és l'eix central de la Festa Major de Terrassa i un dels trets distintius de la ciutat". L'alcalde ha subratllat que aquest esperit "el recull molt bé el cartell d'enguany -elaborat per l'artista gràfic Conrad Roset-, amb aquesta cercavila que comença de dia i acaba de nit".

Més espais

Els escenaris habituals com la plaça Vella, la plaça Nova, la plaça del Vapor Ventalló o el parc de Vallparadís i el seu Espai Vela es complementaran amb nous espais, com l’amfiteatre del parc de Sant Jordi, que acollirà sessions de cinema a la fresca i espectacles de petit format. Per aquests escenaris passaran artistes com Chambao, Miki Núñez, Buhos, Cantores de Híspalis, La Fúmiga, Flashy Ice Cream, D’Callaos, Litus, Lildami, Sara Roy o Doctor Prats .Més enllà dels caps de cartell es donarà també protagonisme al talent terrassenc en activitats com La Moguda Rock o el Terrassa és de rumba.

A tot plegat caldrà afegir les moltíssimes activitats vinculades a la cultura popular, des de la Cercavila a la Jornada Castellera, passant pel Ball de Plaça. Tot plegat, acompanyat d’altres activitats, com la Fira d’Atraccions que repetirà ubicació a la zona del parc dels Catalans, la Fira d’Artesans i la Fira del Disc a la Rambla o la Festa Major Familiar al parc de Vallparadís. Sense oblidar tampoc les activitats esportives, jornades de portes obertes, exposicions i una àmplia oferta gastronòmica. El programa complet es farà públic aquest dissabte que ve a la festa dels Capdidats d’enguany, com a primer aperitiu de la festa.

La festa tindrà, a més, tres punts Lila i+, a Vallparadís, la Font de l’Apotecari i la Rasa. Tres parelles itinerants oferiran suport i informació els dies 4, 5 i 6. TMESA mantindrà el servei nocturn, amb parades intermèdies a demanda.

La majoria dels actes seran accessibles i es manté la incorporació del llenguatge de signes.

UN PROGRAMA DIVERS

Caps de Cartell

Chambao encapçalarà el cartell dissabte 5 a la plaça Nova, mentre que diumenge 6 serà el torn dels Cantores de Híspalis. Miki Núñez actuarà també diumenge a l’Escenari Vela del parc de Vallparadís, que acollirà divendres Buhos i dissabte La Fúmiga i Flashy Ice Cream. La plaça Vella es convertirà en l’espai de les orquestres, amb L’Orquestra Di-Versiones, divendres. A la plaça Vella,a més, hi haurà D’Callaos, dilluns, i Litus, dimarts.

Moguda Rock i Rumba

Talent egarenc a la Moguda Rock de divendres 4 de juliol, en què actuaran Agente K, Krápula, Spectra, Radioactiva i Embellish. Dissabte 5, a la plaça Didó, el Terrassa és de rumba acollirà els concerts de més talent de la ciutat com Kiko Medicina, La Pandilla, Kalabongó i Garrapata Mulata. Sense oblidar que diumenge 6 de Festa Major, a l’Espai Vapor actuarà Kora i a la plaça Vella els Terrassa Urban.

Castell de focs

El foc i la llum del Gran Castell de Focs culminarà les activitats de Festa Major el dimecres 9 de juliol, com és habitual serà a la cruïlla de les avingudes de l’Abat Marcet amb Josep Tarradellas. Un castell, en què, com ja s’ha fet en els darrers anys, es prioritzarà la llum i el color per sobre del soroll amb la voluntat de fer una celebració que vol ser cada vegada més accessible i inclusiva.

El Vapor Ros s'estrena

El pati del Vapor Ros, en ple centre de Terrassa, s’estrenarà com a espai de Festa Major. Per tal què pugui ser del tot accessible, l’Ajuntament farà unes petites obres de condicionament del terra, a partir del 9 de juny. Al novembre de 2024, quatre anys després que la Generalitat acceptés en herència el Vapor Ros, l’última indústria tèxtil que es conserva intacta al Centre de Terrassa va passar a mans municipals.

Esport

Les activitats esportives sempre compten amb una alta participació. La Pedalada Popular de Festa Major o la Cursa Atlètica Popular en la que l’any passat hi van participar gairebé 500 corredors, seran només algunes d’aquestes propostes incloses dins de la programació.