Terrassa invertirà més de 2 milions d’euros a millorar els polígons

Terrassa invertirà més de 2 milions d’euros per millorar els polígons industrials de la ciutat. L’Ajuntament impulsa el projecte "ReactivaPAE: entorns competitius, connectats i amables", que té com a objectiu renovar els polígons fins al 2027. Aquesta iniciativa busca accelerar l’execució del Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica (PDPAE), posant especial èmfasi en la millora de l’entorn físic, tot i que també inclou accions relacionades amb la competitivitat i la sostenibilitat.

El projecte compta amb un pressupost total de 2.198.702 euros, finançat majoritàriament per la Diputació de Barcelona a través del Programa Sectorial de Millora de Polígons Industrials 2025-2028. Terrassa va rebre una subvenció d’1,6 milions d’euros, que cobreixen gairebé el 73% del cost, mentre que la resta serà assumida per l’Ajuntament. Aquesta aportació fa que Terrassa sigui el municipi que ha rebut un suport més gran de la demarcació en aquest àmbit.

La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, ha destacat la importància d’aquest projecte "per avançar en la modernització i millora dels polígons de la ciutat". Lluís ha subratllat que "la indústria és un pilar econòmic fonamental per a la ciutat i el país", i que el govern municipal està compromès a "contribuir a crear les condicions adequades per al seu desenvolupament".

Després de mesos de treball tècnic, Lluís ha presentat el projecte a l’Agrupació de Polígons de Terrassa, durant una reunió en què també ha lliurat simbòlicament les claus del local d’ús cedit per l’Ajuntament al Centre de Serveis de Proximitat a les empreses d’Els Bellots.

La tinenta d’alcalde ha afirmat que "les accions contemplades en el projecte ReactivaPAE són les que "la indústria de la ciutat necessita i que el mateix sector reclama. La relació amb la indústria de Terrassa i, en particular, amb l’Agrupació de Polígons, dins el marc de governança del PDPAE, és molt fluida i ens permet avançar conjuntament en projectes tan rellevants com aquest que ara posem en marxa".

El projecte ReactivaPAE inclou cinc accions principals:

1. Millora dels accessos als polígons, amb asfaltat, renovació d’embornals, senyalització, enllumenat més eficient i treballs de jardineria per a la replantació d’arbres i drenatge.

Es milloraran els accessos als PAE per l’avinguda del Vallès, amb asfaltat entre el pont de Navarra i el carrer d’Amèrica, renovació de clavegueram i nova senyalització. També es reforçarà l’enllumenat als polígons Nord i Can Petit, i als carrers Venus, Provença, Bosch i Gimpera, així com la substitució de fanals als carrers Aire, Terra, Aigua, Saturn, Tàrrega i avinguda de Portugal. Part del nou enllumenat tindrà sensors de regulació automàtica. A més, es faran actuacions de jardineria a l’avinguda del Vallès, amb la replantació de 65 arbres i millores en el drenatge. L’actuació es dividirà en dos lots: sentit ascendent i descendent.

2. Desenvolupament d’una aplicació mòbil per millorar la comunicació i coordinació entre empreses i amb l’Ajuntament, optimitzant la gestió de residus i mobilitat.

3. Renovació de la senyalització viària horitzontal en diversos polígons (Puigbarral, Can Petit, Can Palet i Bellots) per augmentar la seguretat i la mobilitat sostenible. Es pintaran passos de vianants, espais d'estacionament, zones de càrrega i descàrrega, entre altres.

4. Instal·lació de 12 càmeres de comptatge de vehicles als accessos dels polígons Santa Margarida, Can Farcan, Can Gorgs i Can Petit per analitzar la mobilitat en punts de trànsit intens.

5. Col·locació de 21 càmeres de videovigilància i reconeixement de matrícules en 13 punts dels polígons Can Palet i Els Bellots per millorar la seguretat, amb possibilitat d’ampliar a altres sectors segons la licitació.

Les actuacions es desenvoluparan fins al 2028, començant aquest estiu amb el lot 1: millora de l’avinguda del Vallès (sentit ascendent) amb asfaltat a l’agost i enllumenat i jardineria al setembre i octubre.