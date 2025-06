Miquel Olmo decideix no entrar al consell del Terrassa FC

El màxim accionista del Terrassa FC, Constatinos Tsakiris, finalment, no podrà comptar amb el tècnic i empresari egarenc Miquel Olmo, a qui volia que formés part del consell d’administració de la societat. L’empresari grec volia que formés part de l’entitat i així lli havia manifestat en algunes de les trobades que han mantingut tots dos, però Olmo ha declinat, si bé no es descarten més trobades durant la temporada per intercanviar opinions.

Olmo, doncs, no va participar en la junta general extraordinària del passat dia 2 de juny, en la qual es tractaven diversos punts, com la modificació de l’article 8 dels estatuts socials del club, sobre la venda d’accions. També es preveia l’entrada de nous integrants del consell d’administració i l’aprovació del pressupost de cara a la temporada vinent. Contràriament a com ha procedit el Terrassa FC a les darreres juntes de l’entitat, en aquesta ocasió no s’ha fet públic res del que es va acordar el passat 2 de juny.

El que queda clar és que el pressupost de cara a la temporada 2025-2026 disminuirà una mica respecte a l’exercici anterior, i en aquesta línia s’estan establint els contactes amb els possibles fitxatges. L’esforç econòmic per part de l’empresari grec hi serà, però amb una reducció per configurar una plantilla que, tot i això, es considera que serà de nou ambiciosa i amb aspiracions d’assolir els objectius marcats. De moment, s’ha fitxat a quatre jugadors, Larrauri, Ruymán, Joaco i Reche i Marcos Pérez ha renovat. Tenen contracte en vigor Casti, Borja López, Iván Biarge, Gil Muntadas, Siereveld, Van den Heerik, Boere i Dirks.

Sopar amb les penyes

D’altra banda, Tsakiris, acompanyat, entre altres, del director esportiu Antonis Antoniou, es va reunir amb alguns representants de les penyes terrassistes en un sopar que es podria repetir al llarg de la temporada. La intenció del club amb aquesta trobada era establir certa proximitat amb les penyes, una qüestió que els dirigents consideren que no s’ha treballat com requereix en els últims anys.

No van assistir representants de totes les penyes a una vetllada en la qual cada part va explicar les seves inquietuds. Els responsables del club volen una col·laboració estreta amb els aficionats i que aquests puguin manifestar les seves preocupacions de manera molt més directa.