La Fira de l'Esport s'apropa a la ciutadania

L’espai Vela del Parc de Vallparadís va acollir dissabte la quarta edició de la Fira de l’Esport, un certamen plenament consolidat que permet apropar la pràctica esportiva a la ciutadania. Persones de totes les edats s’hi van apropar per conèixer de primera mà l’oferta esportiva d’una vintena de les principals entitats i clubs terrassencs.

La Fira de l’Esport va ser tot un èxit. Centenars de persones s’hi van apropar durant tota la jornada i van poder practicar allí mateix diferents modalitats esportives a través de les exhibicions i demostracions que oferien les entitats. La participació va augmentar amb relació a l’any passat. Es va passar de 17 a 20 entitats, fet que demostra la vitalitat d’un certamen que l’any vinent acollirà la cinquena edició.

Entre les entitats que van donar a conèixer les seves activitats hi havia el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, que va aprofitar la jornada per fer entrega dels trofeus als guanyadors dels esports d’equip, en les categories aleví, infantil, cadet i juvenil de Primera Divisió.

Malgrat la intensa calor, força nens i joves es van apropar al Parc de Vallparadís per fer un petit tastet dels diversos esports que es practiquen a la ciutat, potser per triar-ne un de cara a la temporada vinent, des dels més coneguts als més desconeguts. El bàsquet promogut per la Joventut Esportiva Terrassa, que va aportar unes cistelles per fer partidets. O bé el tenis i el pàdel que es pot practicar al CN Terrassa, el Club Egara, l’Atlètic o el CD Terrassa, així com el hockey patins de l’Sferic. Alguns es van interessar també per intentar encistellar jugant a una de les altíssimes cistelles de korfbal instal·lades pel Sant Llorenç Korfbal Club, practicant el tennis taula a les taules improvisades pel CTT Els Amics.

Hi havia qui apostava per la gimnàstica del Club Gimnàstic Terrassa i el Wolf Gimnàstic, el Vivagym o el Synergym, o bé practicant amb el Crossfit Terrassa, o les arts marcials del Mugendo i l’Aikidojo als tatamis ubicats a la zona. Fins i tot es podien saltar tanques, cortesia de la UA Terrassa, sense oblidar el tir amb arc del Draco Sagittaris i el Club d'Arquers Terrassa o l'Escola de Ciclisme Vallès.

El canvi d’espai, de la zona de l’Horta dels Frares a l’espai Vela, va permetre gaudir de més superfície per a la pràctica esportiva i les diferents demostracions esportives.