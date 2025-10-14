La victòria fora de casa es fa esperar

De moment, el Terrassa FC no ha aconseguit estrenar el caseller de victòries com a visitant. El conjunt de Víctor Bravo ha disputat fins ara quatre encontres lluny de l’Estadi Olímpic amb un balanç de dues derrotes i dos empats, el darrer, el passat diumenge al camp de l’Olot. La tendència, però, no està tan distanciada dels números que presenta tot el grup 3 de la Segona Federació, amb un percentatge baixíssim de triomfs fora de casa respecte a altres competicions.
Fins ara, el conjunt terrassista ha perdut dos dels partits com a visitant, als camps de l’Ibiza Islas Pitiusas (1-0) i Girona “B” (4-2) i ha sumat un punt en les seves visites a l’Atlètic Lleida (2-2) i Olot (1-1). Són números molt diferents dels que ha obtingut el Terrassa FC en el seu camp, on ha guanyat els dos partits celebrats fins a aquesta data: contra el Torrent (1-0) i el Porreres (2-1).
El calendari ha determinat que els de Víctor Bravo, en les sis jornades disputades fins ara, només hagi hagut de jugar-ne dues com a locals i quatre com a visitants. El registre golejador fora de l’Estadi Olímpic no és positiu i l’equip egarenc ha marcat cinc gols, una xifra que no està malament, però n’ha encaixat vuit, cosa que suposa dos gols en contra per partit. En canvi, a casa, el Terrassa FC ha marcat tres gols que li han reportat sis punts i només n’ha rebut un.
Sis primeres jornades
Que el conjunt terrassista no hagi guanyat a fora de casa en les sis primeres jornades s’avé bastant amb la tònica del grup on milita. En les sis primeres jornades de la competició, només s’han viscut sis triomfs visitants i només Atlético Baleares, Poblense, Sant Andreu, Barça Atlètic i Reus Reddis ho han aconseguit, el que representa un 11% de victòries. La resta dels tretze equips participants no saben què és vèncer fora de casa encara.
Contrasten i força aquestes xifres amb altres categories del futbol estatal. Per exemple, a la Primera Divisió el percentatge de victòries visitants és de vint, un 25%, mentre que a la Segona Divisió, amb 29 triomfs dels equips de fora fins ara, el percentatge és del 29%. Al grup de Primera Federació amb representació d’equips catalans, hi ha hagut tretze victòries dels equips visitants, un 18% mentre que, a la Tercera Federació grup 5, on juga el San Cristóbal, el percentatge és del 44% després de 24 triomfs visitants.