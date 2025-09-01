L’Atlètic necessita golejar dimarts al CD Terrassa si vol ser a la final

Club Egara i Atlètic Terrassa es disputen l’accés a la final del Campionat de Catalunya femení, que es disputarà diumenge a les 15 hores al Martí Colomer. El darrer partit de la primera fase enfrontarà dimarts a les 20.30 hores a Can Salas l’Atlètic amb un CD Terrassa que després de caure per 1 a 4 contra l’Egara s’ha quedat ja sense opcions.
Per disputar la final, les de Can Salas necessiten golejar les de les Pedritxes per més de tres gols de diferència. Dit d’una altra manera, han de millorar el 4 a 1 que li va endossar l’Egara al Terrassa. Actualment, l’Egara és primer amb quatre punts, seguit de l’Atlètic amb un i el CD Terrassa sense puntuar.
A l’altre grup, el Polo necessita també golejar dimarts a les 20.45 el Castelldefels, en aquest cas per més de sis gols, si vol disputar la final. El Júnior acumula quatre punts, per un del Polo i cap del Castelldefels.
Campionat de Catalunya masculí
Al Campionat de Catalunya masculí, Egara i Atlètic depenen també d’altres per ser a la final de diumenge a les 17 hores. L’Egara necessita que el Júnior perdi també aquest dimarts a les 20.30 amb el Barça per disputar la final, mentre que a l’Atlètic li cal que el Polo no guanyi dimarts a les 20.45 per més d’un gol al CD Terrassa a l’Eduardo Dualde.