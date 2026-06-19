L’Atlètic recupera Marta Grau 11 anys després

Fitxatge de luxe per a l’equip femení de l’Atlètic Terrassa, que recupera a la migcampista egarenca Marta Grau, de 31 anys. L’estiu de l’any 2015 va abandonar l’Atlètic per marxar a jugar al Júnior de Sant Cugat, on es va estar sis temporades. A continuació, de la mà de Joan Vidal, va fitxar pel Club Egara, on ha militat les cinc darreres temporades.
La jugadora ha decidit ara tornar a canviar d’aires i a partir de la temporada vinent jugarà al conjunt de Can Salas, d’on va marxar fa 11 anys. La jugadora, però, va començar a jugar a hockey al CD Terrassa, des d’on va marxar a l’Atlètic en la seva etapa formativa juntament amb la seva germana, la portera Txell Grau, que va jugar també al primer equip del Júnior.
Es tracta d’un reforç de luxe per al conjunt de Can Salas que entrenarà per segona temporada consecutiva Sílvia Bonastre. Per bé que a l’Egara ha jugat en alguns partits com a lateral esquerra, Grau actua a la posició de migcampista. Bonastre té previst utilitzar-la com a enllaç entre el mig del camp i la davantera.
“És una jugadora molt tècnica i amb una gran experiència, que sumarà moltíssim a l’equip. És una migcampista bastant ofensiva i molt intel·ligent, que sap identificar perfectament els espais”, assenyala Bonastre, que ha perdut quatre jugadores de cara a la temporada vinent i no descarta realitzar alguna altra incorporació en el decurs de les setmanes vinents. L’Atlètic recuperarà les dues jugadores que s’han perdut aquesta temporada per sengles lesions dels lligaments creuats del genoll: Júlia Calvó i Nonna Corominas.
Cinc baixes
L’Atlètic, que s’ha proclamat subcampió de lliga les tres darreres temporades de manera consecutiva, perdrà cinc jugadores de cara a la temporada vinent. La migcampista Txell Vizcaino jugarà a la lliga belga amb el Gantoise, la davantera irlandesa Aiofe Taaffe, que va arribar l’estiu passat, marxa a Londres per estudis. A més, la portera Núria Giménez jugarà la pròxima campanya a les files del Club Egara, com ja va avançar Diari de Terrassa en l’edició del passat divendres.
Bonastre tampoc no podrà comptar la temporada vinent amb les davanteres Maria Torrent i Elena Martínez, que es van trencar també els creuats i estaran entre nou mesos i un any de baixa. Torrent ja es va operar i Martínez ho farà a finals de mes.