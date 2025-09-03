L'Atlètic s'enfrontarà diumenge al Polo en la final del Campionat de Catalunya femení

L'equip femení de l'Atlètic serà l'únic representant terrassenc a les finals del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor, que es disputaran aquest diumenge a l'Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer.
En la darrera jornada de la categoria femenina, l'equip que entrena Sílvia Bonastre es va imposar per un contundent 5 a 0 al CD Terrassa amb dos gols de penal de la neerlandesa Ilse Kappelle, dos més de Maria Torrent (un de penal) i un altre de Clara Barba.
L'Atlètic ha acabat empatat a quatre punts amb el Club Egara, però serà el finalista en tenir dos gols més que les del Pla del Bon Aire. En el seu enfrontament directe van empatar a dos, mentre que l'Egara es va imposar al CD Terrassa per 1 a 4.
Al grup segon, l'RC Polo es va classificar també gràcies al "goal-average". Necessitava guanyar per set gols de diferència al Castelldefels en la darrera jornada i va signar un 7 a 0 que va deixar el Júnior sense opcions. Atlètic i Polo lluitaran pel títol diumenge a les 15 hores al Martí Colomer.
Categoria masculina
Pel que fa al Campionat de Catalunya masculí, els finalistes seran Júnior i Polo. Jugaran diumenge a les 17 hores al Martí Colomer. Ni Atlètic ni Club Egara ni CD Terrassa han aconseguit classificar-se. Al grup primer, el Júnior ha acabat amb sis punts, per tres de l'Atlètic i zero del FC Barcelona. A la darrera jornada, els santcugatencs es van imposar per 5 a 2 als blaugranes.
Al grup segon, la golejada del Polo sobre el CD Terrassa per 6 a 1 va deixar els barcelonins empatats a quatre punts amb l'Atlètic, però amb un avantatge de quatre gols en l'"average" general. Els de les Pedritxes han acabat últims amb zero punts. Pau Petchamé va marcar l'únic gol dels de Jordi Fitó, mentre que per als de Ramon Sala, Nico Laplaza i Nicolás Álvarez van anotar dos gols cadascun. Els dos restants els van fer Guillermo Fortuño i el terrassenc Arnau de Bruijn.