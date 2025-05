L'Audiència Provincial posa fi a la investigació a Joan Soteras

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, juntament la resta d'investigats, han vist com la denúncia presentada per Juanjo Isern, sobre falsedat documental i administració deslleial no ha prosperat. L'Audiència Provincial ha notificat aquest dimecres que posa fi a la investigació.

D'aquesta manera queda anul·lada la possibilitat de continuar investigant els fets denunciats en el jutjat de Sabadell número 2. L'Audiència ha declarat que no existeix "una raó plausible" d'estendre la recerca contra les parts, declarant així nul·la tota la recerca.

Segons fonts de l'ens federatiu, els advocats dels afectats demanaran el sobreseïment del cas i es reserven el dret de "demanar danys i perjudicis a tots els que han difamant contra el seu nom".