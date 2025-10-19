L'Egara referma el seu lideratge i l'Atlètic no falla a Castelldefels

L'Egara ha superat per 2 a 1 a la Real Sociedad, resultat que manté al conjunt de Joan Vidal com a líder en solitari de la classificació de la Divisió d'Honor femenina de hockey. L'Atlètic, per la seva banda, continuen a la tercera posició després d'imposar la lògica al camp del Castelldefels, el cuer, amb un triomf per 0 a 4. I el CD Terrassa, a les Pedritxes, no ha pogut amb el Club de Campo, actual campió de lliga i ha perdut per 2 a 5.
Al Pla del Bon Aire i després de dos primers quarts sense gols, l'Egara s'ha avançat amb dos gols en el tercer període, obra de Natàlia Vilanova i Mireia Herrero, aquesta darrera de penal-córner. Tot i que les basques han retallat distàncies amb una diana de Luciana Molina, les locals han mantingut la seva renda i han sumat els tres punts.
També ha guanyat el conjunt de Can Salas al camp del Castelldefels. Les de Sílvia Bonastre han marcat dos gols en el primer quart per mitjà de Sofía Rogoski i Aioffe Taaiffe. En l'últim quart, l'Atlètic ha arrodonit el marcador amb dos gols més, el primer d'Ilse Kappelle de penal-córner i l'altre de Rogoski, també en un llançament de penal.
El CD Terrassa, finalment, ha encaixat dos gols abans del descans, un de Candela Mejías de penal-córner i l'altre de Lucía Abajo. A la represa, les madrilenyes han augmentat el seu avantatge fins al 0 a 4. Francisca Irazoqui ha aconseguit l'1 a 4 de penal-córner, però el Club de Campo ha tornat a marcar. Lena Alonso, de penal, ha establert el definitiu 2 a 5 en el marcador.