L'Egara s'imposa a l'Atlètic en un derbi trepidant

L'Egara s'ha imposat a l'Atlètic per 4 a 2 en un derbi molt atractiu i amb moltes estones de joc vibrant i espectacular. Les del Pla del Bon Aire, que amb aquest resultat continuen sense conèixer la derrota, no deixen el lideratge de la classificació de la lliga de la Divisió d'Honor femenina. Les de San Calas, amb la derrota, baixen a la cinquena posició.
Ha començat millor el conjunt de Can Salas, que ha pogut marcar amb una rematada de Meritxell Vizcaino que ha refusat la portera Mariona Girabent. A poc a poc, les de Joan Vidal s'han apoderat de la bola i, en el minut 10, i després d'una acció de Natàlia Vilanova, Sofía Keenan ha aconseguit l'1 a 0. Les locals han disposat d'algunes ocasions més, però la portera de l'Atlètic Clara Pérez les ha evitat.
En el segon quart, i en el minut 2, Keenan, després d'una gran combinació de tot l'equip, ha superat la portera visitant en el segon intent. Amb 2 a 0 en contra, les de Sílvia Bonastre han reaccionat i han aconseguit retallar distàncies, en una jugada personal de Sofía Rogoski, que ha batut Girabent per baix.
En l'inici del tercer quart, Anna Marquès ha progressat pel cantó dret i ha centrat per a Elena Martínez que ha desviat molt bé la bola, establint l'empat a dos. El gol ha esperonat l'Atlètic, que ha manat durant uns minuts, però a la part final d'aquest període, l'Egara ha tornat a la càrrega i després d'una acció personal, Keenen ha marcat el seu tercer gol i ha situat el 3 a 2 en el marcador.
En el darrer quart, les locals han sabut contenir els intents de l'Atlètic i, a base de contraatacs molt ben trenats, han tingut bones oportunitats de gol. En una d'aquestes contres, Marta Grau ha sentenciat el derbi amb el 4 a 2 que s'ha mantingut fins a la conclusió de l'encontre.
Pel que fa al CD Terrassa, l'altre representant egarenc de la categoria, rebia a les Pedritxes al Sanse Complutense i ha caigut per 0 a 4. Després d'un primer quart sense gols, només començar el segon, Josefa Salas ha marcat el 0 a 1. Després del descans, Lola Riera, de penal-córner, ha aconseguit el 0 a 2 i, en l'últim període, Lucía Jiménez i Paula Jiménez, aquesta de penal-córner, han fet dos gols més per a les madrilenyes.
Aquest diumenge es disputa una nova jornada de lliga i l'Egara rebrà a la Real Sociedad a casa, a les 12.45 hores. L'Atlètic visita el Castelldefels, a les 13 hores i, a la mateixa hora, el CD Terrassa torna a jugar de local, contra l'actual campió de lliga, el Club de Campo.