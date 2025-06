Les lligues de hockey començaran el 14 de setembre

L’assemblea general ordinària de la Real Federación Española de Hockey va determinar dissabte diferents aspectes de les competicions de la temporada 2025-2026, que es faran públiques en els propers dies. Tant en la categoria masculina com en la femenina, les lligues de Divisió d’Honor arrencaran el diumenge 14 de setembre del 2025. Com és habitual, la lliga s’aturarà abans de Nadal i es reprendrà el 15 de març.

La temporada vinent s’han previst tres dobles jornades. La primera serà a la primera volta, el cap de setmana del 18 i 19 d’octubre, ja que el cap de setmana de l’1 i 2 de novembre no hi haurà jornada a causa de la disputa del Campionat d’Espanya autonòmic sub-18.

Fins a finals d’agost no se sabrà si les seleccions espanyoles hauran de disputar la fase prèvia dels seus respectius Mundials, que es disputaria els deu primers dies de març. Si fos així, la segona volta començaria el 15 de març i el calendari estaria encara més apretat, ja que la “final-four” s’ha fixat per als dies 30 i 31 de maig. Les Copes del Rei i de la Reina es van fixar per als dies 24, 25 i 26 d’abril del 2026.

Les seus de les Copes i de la “final-four” encara no han estat determinades. Es decidiran en funció de l’evolució dels diferents equips. Enguany, ambdós tornejos s’han celebrat a Terrassa.