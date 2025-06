Les millors gimnastes catalanes van brillar a Terrassa

El pavelló municipal de Can Jofresa va aplegar el passat cap de setmana un total de 900 gimnastes en el Campionat de Catalunya de gimnàstica artística femenina, corresponent als nivells de base i edat escolar. Els aficionats van poder veure en acció les gimnastes que estan cridades a destacar en un futur no massa llunyà. Tot i la intensa calor, el pavelló es va omplir de gom a gom per veure de prop les evolucions de les joves gimnastes.

L’organització va anar a càrrec de la Federació Catalana de Gimnàstica, en col·laboració amb l’Ajuntament i el Club Gimnàstic Terrassa. La competició es va desenvolupar amb normalitat, amb l’única incidència d’una greu lesió d’una gimnasta de base 8 a darrera hora de dissabte, que va obligar a aturar la competició.

Aquest Campionat de Catalunya va aplegar gimnastes d’arreu del país, que havien obtingut la classificació en les fases prèvies. S’hi van aplegar 550 gimnastes de base, dividides en 22 categories, així com 350 d’edat escolar, repartides en altres 14 categories.

Equip del Gimnàstic Terrassa de B4M



El club amfitrió, el Club Gimnàstic Terrassa, hi va participar amb un total de 35 gimnastes, mentre que l’altre club de la ciutat, el Wolf, va presentar deu esportistes.

Pel que fa al Campionat de Catalunya de base, la gimnasta del Gimnàstic Terrassa Carolina No Blasco es va classificar en segona posició en la categoria B3P. En B4P, dues gimnastes del Wolf Terrassa van ocupar les dues primeres posicions. Maria Aranda va acabar primera i Paula Santos segona. Ivet Salmerón, del Gimnàstic, va ser segona en B4M, mentre que Gisela Anguita va aconseguir la segona victòria per al Wolf en la categoria B8G.

Diumenge es van celebrar els nivells d’edat escolar d’aquest Campionat de Catalunya. Pel que fa a les participants terrassenques, la gimnasta millor classificada va ser Paula García, del Gimnàstic Terrassa, que va acabar en quarta posició en la darrera de les categories, la de D4G.

Properes competicions

Aquest campionat celebrat a Terrassa va suposar l’inici d’un mes de juny que serà molt intens a nivell competitiu. El proper cap de setmana se celebrarà el Campionat de Catalunya de Via Olímpica, així com els Campionats de Catalunya de gimnàstica artística masculina.

Entre els dies 24 i 29 de juny tindran lloc els Campionats d’Espanya de Via Olímpica, tant femení com masculí. La setmana següent, de l’1 al 5 de juliol, se celebrarà el Campionat d’Espanya de base. En aquesta mateixa setmana tindrà lloc la final de la Liga Iberdrola femenina, una competició on no hi serà el Gimnàstic Terrassa, que va assolir salvar matemàticament la categoria en les fases preliminars. Seguirà una temporada més, a Segona Divisió, esperant poder aconseguir ben aviat un equip que sigui prou madur i potent per tornar a aspirar a l’ascens.