Les Pedritxes acollirà un partit de hockey de majors de 80 anys

La Federació Catalana organitzarà el 8 de novembre a les 13.30 hores a Castelldefels i el 9 de novembre a les 12.45 a les Pedritxes dos amistosos entre la campiona continental, Anglaterra, i un combinat de la resta d’Europa (Espanya, Alemanya, Escòcia, Països Baixos, Bèlgica i Gal·les) de la categoria +80.\r\n\r\nSeran els primers partits amb jugadors de més de 80 anys que es disputen a Espanya.\r\n\r\nEntre els jugadors catalans que disputaran aquests dos partits hi ha el terrassenc Toni Nogués, que juga encara amb el CD Terrassa. Acumula 115 partits internacionals i ha estat present en tres Jocs Olímpics: Tòquio 1964, Mèxic 1968 i Múnic 1972, així com en un Europeu i un Mundial. L’acompanyaran Jordi Fàbregas, Agustín Masana, Manuel Lobo i Felipe Santamaría.\r\n