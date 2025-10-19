L'estratègia castiga al San Cristóbal a Cornellà

Contundent derrota del San Cristóbal en el camp d'un Cornellà que va saber aprofitar molt bé les jugades de pilota aturada per vèncer clarament. Els de Cristian García van caure per 4 a 0 en un partit en què no van poder refer-se a partir del primer gol local a la primera meitat. Els parroquials jugaran el pròxim partit a casa, diumenge que ve, contra el Can Vidalet.
Després d'una bona part dels minuts sense molt a destacar, l'estratègia del Cornellà va començar a funcionar en el minut 28 de la primera meitat quan Leo Dos Reis va rematar a gol un llançament de falta a càrrec de Marc. Ricki va demanar que el davanter li havia fet falta, però l'àrbitre no ho va veure així. El San Cristóbal va reaccionar, però no va poder aconseguir equilibrar el marcador.
A la segona meitat, en el minut 54, de nou una jugada de pilota aturada va suposar un gol dels locals. Moha, tot sol, va rematar de cap un córner i va establir el 2 a 0 per al Cornellà. Els parroquials van intentar recuperar-se sense encert. A més, en el minut 76, Leo Dos Reis va rematar de cap una falta llançada per Marc. I, a set minuts per a la conclusió de l'encontre, Santi Díaz, amb un bon xut, va sentenciar amb el 4 a 0 definitiu.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Ayoub (Éric Jiménez, m. 80), Max Llovera, Ricki (Otero, m. 46), Raúl Ferrer (Adrià Alsina, m. 70) Guillem (Peke, m. 80), Carlos Olmo, Bafode, Mario Cantí (Paul Oulai, m. 80), Joan Cervós i Konu.