L’objectiu del CNTerrassa és forçar el partit de desempat

No hi ha més opció que la victòria. El CN Terrassa necessita vèncer el CN Sant Andreu en el segon partit de la semifinal del “play-off” per al títol per forçar un tercer encontre de desempat. En el primer envit, les d’Eduard Vera van caure fora per 12 a 7 i ara tenen una oportunitat de continuar vives en la lluita per plantar-se a la final de la lliga de la Divisió d’Honor femenina. El matx es disputa avui, a partir de les 20 hores, a les instal·lacions del club terrassenc.

És evident que no serà una tasca plàcida. El CN Sant Andreu, el passat cap de setmana, va escriure la seva pàgina més brillant de la seva història amb la consecució de la seva primera Champions League, imposant-se a la final a l’Astralpool Sabadell. No és l’únic títol del conjunt barceloní, que també es va endur la passada edició de la Copa de la Reina, també superant a l’equip sabadellenc a la final.

Sobre aquest segon compromís de la semifinal, el tècnic del CN Terrassa va manifestar que el rival “és un dels millors equips d’Europa”, si bé va assegurar que les seves jugadores estan preparades per lluitar fins al final i oposar resistència. Vera va apuntar que el CN Sant Andreu “és un equip molt complet i té un bloc molt compacte”, i va explicar que “volem contrarestar el seu ritme de joc alt i intentar crear-los dubtes amb la nostra defensa”. L’entrenador del conjunt terrassenc confia, en aquesta ocasió, millorar els registres del primer enfrontament d’aquest semifinal.

Va ser segon

A la fase regular de la lliga, el CN Sant Andreu va ser segon, amb 61 punts, mentre que les egarenques van obtenir la tercera plaça, amb 53 punts. El vencedor d’aquesta eliminatòria s’enfrontarà al vencedor de l’altra semifinal, l’Astralpool CN Sabadell, equip on milita la terrassenca Paula Leitón i que va ser primer a la lliga, amb 66 punts. El conjunt sabadellenc es va imposar a l’Assolim CN Mataró per un contundent 17 a 8 en el primer encontre i ahir, en el segon, va tornar a vèncer, en aquesta ocasió per 7 a 13, i va obtenir el pas a la final.

En cas de victòria de les terrassenques i la necessitat de disputar un tercer partit per desempatar l’eliminatòria, la sèrie tornaria de nou a les instal·lacions del CN Sant Andreu, en un encontre que, si s’ha de jugar, s’ha establert que sigui el pròxim dia 11 de maig, a partir de les 13.45 hores.