Marcos Pérez, el més veterà de la lliga

Farà 41 anys el dia 14 de setembre i ho celebrarà fent el que més li agrada: jugant a futbol. Serà el dia del primer partit de lliga del Terrassa FC 2024-2025 a l’Estadi Olímpic, contra el Torrent valencià. Marcos Pérez afronta la seva quarta temporada defensant la porteria d’un Terrassa FC del que és el capità i també el jugador més veterà.
Marcos és tot un referent del futbol català. No només és el futbolista de més edat en actiu a la categoria, sinó que és també un dels porters de major qualitat. “Mai no m’hauria imaginat continuar jugant amb més de 40 anys, però les coses han anat venint així. Any rere any m’he anat trobant bé. Sempre m’he cuidat. He tingut molta cura amb l’alimentació i el descans. Això ha fet que arribi fins aquí”, explica. I assegura que no té cap pressa per retirar-se. “No em fixo una edat com a límit. Ni tan sols penso que aquesta temporada hagi de ser la darrera. Jo vull seguir gaudint del futbol. Quan senti que ha arribat el dia de deixar-ho, ja ho anunciaré”.
El porter nascut al barri barceloní del Bon Pastor el dia 14 de setembre de l’any 1984 se sent amb forces de tornar-ho a donat tot pels colors del Terrassa. “Aquest serà un any dur. Hi ha molts favorits per pujar i la competició esdevindrà molt exigent. Tenim una plantilla molt renovada i necessitarem un període d’adaptació per arribar a formar un equip”, diu.
Un equip més compacte
Coincideix Marcos Pérez amb el seu entrenador, Víctor Bravo, que l’equip ha perdut qualitat tècnica, però ha guanyat moltes altres coses. “Tenim un bloc més compacte, que sabrà gestionar millor els partits. Jugant d’una altra manera, a molts equips els serveix per acabar fent el ‘play-off’. I això no implica necessàriament practicar un futbol menys vistós. Hem perdut futbolistes molt talentosos, com Jofre o Gallastegi, però tenim un altre perfil de jugadors”, assegura.
El capità terrassista es va formar al planter del Bon Pastor, on va començar a jugar com a lateral esquerre. Va passar per l’escola Tarr i va jugar un any a l’infantil del Barça, on va compartir vestidor amb Andrés Iniesta. Després de tancar la seva etapa formativa a la Damm, va fitxar pel Gavà. Després per l’Espanyol “B”, la Gramenet i de nou el Gavà, a Segona “B”. Després de cinc anys al Badalona, dos al Cornellà i cinc més al Llagostera, l’estiu del 2022 va arribar a Terrassa. I fins ara.