Mustafa Chadlioui Jr. es proclama campió del torneig internacional Boxam

El boxejador terrassenc Mustapha Chadlioui júnior, amb 18 anys acabats de fer, es va proclamar campió del prestigiós torneig internacional Boxam, celebrat al pavelló Muixara de la localitat alacantina de La Nucía. Es tracta d’un gran aparador per als joves talents del panorama internacional. Chadliou és la gran promesa del Boxing Club Terrassa.
Chadloui es va imposar en la categoria jove masculina després de batre a la gran final al púgil mexicà Christopher Fabián Lucas en una final elèctrica.
En un magnífic combat, el terrassenc va dur la iniciativa en atac, demostrant una gran ambició per la victòria. Es va acabar imposant a un boxejador molt fort i ràpid. La medalla d’or es va decidir en el tram final, després d’una aferrissada lluita dalt del ring. Chadlioui era l’únic boxejador català que formava part de la selecció espanyola.
La trajectòria del terrassenc en aquesta competició va ser esplèndida. A la ronda de quarts de final, Chadlioui es va desfer d’un altre boxejador mexicà, Emilio Santiago Perea, guanyant per decisió unànime dels jutges a un rival molt traçut amb una molt bona velocitat de colpejament.
A les semifinals, l’egarenc va superar clarament el medallista mundial júnior espanyol David Torres en un combat molt disputat.
L’equip espanyol va aconseguir una magnífica collita de 13 medalles d’or, set de plata i 23 de bronze, consolidant-se d’aquesta manera com tota una potència mundial dins de les categories joves de la boxa mundial. Els 50 esportistes espanyols van sumar un total de 43 medalles, tota una fita davant de rivals procedents de països amb tanta tradició pugilística com Mèxic, Irlanda, França, Colòmbia o Ucraïna.
Els representants mexicans es van acabar imposant en la classificació final amb un total de 49 medalles en les diferents categories: schoolboys (14 anys), júnior (15 i 16 anys) i jove (17-18 anys).