Només l'Egara ha guanyat a la jornada de lliga de dissabte

Un resultat de cada per als tres equips terrassencs de la Divisió d'Honor en la jornada de dissabte en un cap de setmana amb dos partits. L'Egara ha sigut l'únic que ha guanyat, després de vèncer per 1 a 3 al RS Tenis a domicili mentre que l'Atlètic ha empatat a dos gols a Can Salas, contra un Sanse Complutense que arribava com a líder de la classificació. Finalment, el CD Terrassa ha caigut per 2 a 0 a les instal·lacions del RC Polo de Barcelona.
El conjunt del Pla del Bon Aire s'ha avançat amb dos gols en el primer quart, obra de Martí Soler i Pere Divorra, de penal-córner. En els inicis del segon període, Joaquín Coelho ha reduït diferències per al con junt càntabre, però Pol Torres, poc després, ha establert el definitiu 1 a 3 en un llançament de penal-córner.
Els de Roger Pallarols, per la seva banda, han sumat un punt contra el conjunt revelació de la lliga. Manuel Mondo, de penal-córner, ha marcat el 0 a 1 a la represa, però Pepe Cunill, també de penal, ha empatat per a l'Atlètic. Quim Malgosa, a set minuts per a la finalització del partit, ha fet el 2 a 1, però de nou Mondo, en la següent acció i de penal, ha igualat el marcador.
I el CD Terrassa no ha pogut amb l'actual campió de lliga, que ha fet l'1 a 0 gràcies a un stroke convertit per l'egarenc Marc Miralles, Santiago Zaldúa, en una acció protestada pels jugadors de les Pedritxes, ha sentenciat. A la jornada d'aquest diumenge, L'Atlètic rebrà a Can Salas al Sardinero, a partir de les 13 hores mentre que el CD Terrassa visitarà el Barça a partir de les 12 hores. L'Egara jugarà al camp del Jolaseta en un encontre que s'iniciarà a les 12.30 hores.