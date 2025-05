Pepe Delgado deixa de ser el director esportiu del San Cristóbal

El San Cristóbal ha anunciat aquest dimarts l’acord entre el club i Pepe Delgado, per rescindir el seu contracte de director esportiu. Es tracta d’una decisió personal del tècnic, que va fitxar per l’entitat parroquial fa dues temporades. Des del club terrassenc van “agrair enormement la seva tasca, implicació, dedicació i professionalitat d’aquestes dues temporades i li desitgem la millor de les sorts en els seus pròxims reptes”.

Delgado, amb una trajectòria extensa després de passar, entre altres, per clubs com Terrassa FC, Lorca, Marbella, Badalona o AE Prat, no continuarà a un San Cristóbal que encara no sap a quina categoria militarà la pròxima campanya, ja que està pendent d’un possible ascens d’un equip català a Segona Federació.