Perfilada la Salvatge Trail de Rellinars

El diumenge 19 d’octubre se celebrarà la dotzena edició de la Cursa de Muntanya de Rellinars que, des de l’any passat, es denomina Salvatge Trail - Cursa Muntanya Rellinars, quan des del Centre Excursionista Rellinars es va prendre el relleu com a organitzadors de la prova. Les inscripcions ja estan obertes des del passat 1 de setembre i es poden formalitzar a la pàgina web incripcions.cat.
Hi ha sis curses en total. Tres són per a adults: la llarga, amb una distància aproximada de 21 quilòmetres, amb sortida a les 10 hores; la mitjana, amb un trajecte aproximat de 12 quilòmetres, amb sortida 10.15 hores; i la curta, amb un recorregut aproximat de 6 quilòmetres, amb sortida a les 10.30 hores. Aquesta última té l’opció de fer-se caminant.
I també n’hi haurà tres curses infantils: la de grans, amb una distància aproximada de 3 quilòmetres i amb inici a les 8:45 hores, aproximadament; la de mitjans, amb un recorregut aproximat de 2 quilòmetres i amb sortida a les 9.15 hores, aproximadament; i la de petits, amb una distància aproximada d’1 quilòmetre i sortida a les 9.40 hores, aproximadament.
El màxim de participants en les curses d’adults serà de 150 corredors per a les curses llarga i mitjana i 250 per a la cursa curta. El màxim de participants en les curses infantils serà de 50 corredors en les tres opcions.
Des de l’organització es recorda que els objectius principals són “fomentar i gaudir de l’esport i generar un ambient festiu”, sense oblidar que tot transcorre “en un entorn natural privilegiat que hem de respectar i cuidar” i, per això, des del Centre Excursionista de Rellinars volen que la cursa es fonamenti “en el pilar de la sostenibilitat”.
Altrament, els organitzadors treballen per aconseguir una bossa de persones voluntàries que coneguin bé el territori i disposades a donar un cop de mà. Hi ha diferents àmbits on poder col·laborar i els interessats poden omplir un formulari a la pàgina oficial del Centre Excursionista de Rellinars.
Una iniciativa que va néixer l’any 2013
Aquesta cursa va començar per la iniciativa del Jordi Malgosa i la Berta Ibáñez, l’any 2013, i es va celebrar en els seus inicis sota el paraigua del Club de Tennis Rellinars. L’any 2019 va agafar el relleu l’Associació Amics de Rellinars, amb la Berta Ibáñez i el Marc Busquets liderant i organitzant les edicions del 2019, 2021, 2022 i 2023. Des de 2024, se n’encarrega el Centre Excursionista de Rellinars, amb la col·laboració de l’Ajuntament.