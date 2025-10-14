Rimas i Egara 1935 sumen dues victòries a la doble jornada de Divisió d'Honor "B"

Jornada doble a la lliga masculina de Divisió d’Honor “B” amb resultats dispars per als quatre representants terrassencs. Al grup primer, el Línia 22 es va imposar dissabte al Martí Colomer per 2 a 0 al Jolaseta gràcies a dos gols de penal-córner de Josep Maria Bel, mentre que diumenge, l’equip de Ramon Rius no va passar de l’empat a un davant la visita del San Vicente d’Alacant.
Al Vallès, per la seva banda, li va tocar disputar dos partits a Madrid. Dissabte va empatar a dos a les instal·lacions del Club de Campo contra la Real Sociedad 1927 amb gols de Santi Martín de jugada i de Pol Albericio de penal. Diumenge va perdre per 2 a 1 al camp del Madrid las Rozas.
Quan s’han disputat ja les sis primeres jornades, el Vallès és tercer amb 13 punts, a només un de distància del líder, el Sant Cugat i empatat a punts amb els seus dos rivals d’aquest cap de setmana, mentre que el Línia 22 ocupa la cinquena posició amb 7 punts.
Per contra, al grup segon hi va haver ple de victòries terrassenques. A les Pedritxes, el Rimas es va imposar per 2 a 1 al conjunt valencià del Giner de los Ríos i per 5 a 1 al Benalmádena malagueny. Arnau Simó i Marc Alba van anotar els dos gols davant dels valencians. Pel que fa a la golejada davant dels andalusos, Francesc Roset va anotar els dos primers gols del conjunt que entrena Xavi Ávila. Els seus companys Guillem Cortina, Nil Roca i Francisco Abratte, aquest últim de penal-córner, van completar la golejada, que els ha situat cinquens amb nou punts.
Mateixos rivals per a l’Egara 1935
Aquests dos mateixos rivals es van enfrontar alternativament a l’Egara 1935. Dissabte, el conjunt d’Albert Massaguer es va desfer per 4 a 1 del Benalmádena amb dos gols de Nil Trujillo, un de Joan Francesc Fernández i un altre de Pere Morán. Més contundent va ser la golejada de diumenge dels del Pla del Bon Aire, que es van imposar per 5 a 0 al Giner de los Ríos. amb gols de Max Fitó (2) i de nou Fernández, Morán i Trujillo. L’equip és tercer amb 10 punts.
A la lliga femenina, el partit de la cinquena jornada entre el Giner de los Ríos i el Club Egara es va suspendre. Diumenge, el conjunt que prepara Santi Amat va empatar a un gol al camp del Xaloc valencià. Anna Moliné va fer el gol de l’empat per al conjunt del Pla del Bon Aire. Al grup segon, el Vallès va guanyar els seus dos partits a casa per 2 a 0 davant del San Fernando de Cadis i el Covadonga asturià.