Sarah Holgado fitxa per l'equip femení de natació del CN Terrassa

El Club Natació Terrassa ha incorporat la jove promesa de la natació mallorquina Sarah Holgado, de 18 anys. Reforçarà l'equip femení del club a partir d'aquesta temporada. Procedent del CN Palma, Holgado arriba per aportar talent, energia i projecció al conjunt terrassenc.\r\n\r\nLa bracista està especialitzada en les proves de 100 i 200 metres braça. Ha format part també de diversos equips de relleus. \r\n\r\nEn el darrer Campionat d'Espanya júnior, Holgado es va classificar quarta en els 100 braça amb un temps d'1'13"85 i va obtenir el bronze en la prova dels 400 metres estils amb un registre de 5'06"11. Enguany va participar també en l'Open Trial absolut.\r\n