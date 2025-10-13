Solvent estrena de l'equip masculí del CN Terrassa contra el Rubí

Primera victòria del CN Terrassa a la primera jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de waterpolo. A la piscina de Can Llong, on juguen els seus partits els rubinencs, els jugadors que prepara Sergi Mora es van imposar per un contundent resultat de 13 a 22. Al primer període, els atacs van passar pel damunt de les defenses (4-5) i es va respirar certa igualtat. A partir de llavors, els egarencs van posar la directa i van anar eixamplant el marcador fins als nou gols finals de diferència.
El neerlandès Lars Ten Broek va anotar el primer gol per als visitants als 30 segons. Els rubinencs van donar la volta al marcador i Ten Broek de nou va empatar al minut 4. Els gols de Marc Salvador, Ten Broek i Marcel Teclas van significar el 4 a 5. Un parcial de 0 a 3 va dur el matx al 5 a 8 i al descans, els de Mora ja manaven per 6 a 10.
La superioritat terrassenca va augmentar als dos darrers períodes. Al tercer, el Natació va guanyar per 2 a 5 i va acabar guanyant per 8 a 15. Hi va haver molts canvis al darrer període, ja amb tot decidit. La pluja de gols va continuar amb un parcial de 5 a 7 que va acabar en el definitiu 13 a 22. Ignasi Bargalló i Jordi Chico van ser els màxims anotadors amb quatre dianes cadascun.
Sense sorpreses en aquesta primera jornada. El Barceloneta va debutar guanyant per 27 a 7 al Mediterrani, el Mataró va batre per 10 a 6 el Catalunya, el Sabadell per 15 a 6 al Tenerife Echeyde, el Sant Andreu va derrotar el Caballa per 14 a 12 i el Barcelona a l'Encinas de Boadilla per 21 a 6.