Tot a punt per a una nova Salvatge Trail

La dotzena edició de la Cursa de Rellinars se celebrarà aquest diumenge. Des de l’any passat, aquesta prova es denomina com a Salvatge Trail - Cursa de Muntanya Rellinars i va ser també quan el Centre Excursionista Rellinars es va prendre el relleu com a organitzador. Fins al moment, s’han inscrit vora dels 400 participants, que ho podien fer a través de la pàgina web incripcions.cat, si bé, des de l’organització s’ha establert que, el mateix dia de la cursa, entre les 8 i les 9 hores, encara s’admetran més inscripcions, sempre sense superar el nombre previst.
En total, la Salvatge Trail Cursa de Muntanya Rellinars consta de sis curses, tres de categories per a adults i tres per a les categories infantils. Pel que fa a les d’adults hi ha la llarga, amb un recorregut aproximat de 21 quilòmetres, amb sortida a les 10 hores; la mitjana, amb una distància aproximada de 12 quilòmetres, amb sortida 10.15 hores; i la curta, amb un itinerari previst, aproximadament, de 6 quilòmetres, amb sortida a les 10.30 hores. Aquesta última prova té l’opció de poder-se fer caminant.
D’altra banda, i pel que respecta a les tres curses infantils, hi ha la de grans, amb un recorregut aproximat de dos quilòmetres i amb inici a les 8:45 hores, aproximadament, la de mitjans, amb una distància aproximada de dos quilòmetres i amb sortida a les 9.15 hores, aproximadament i, finalment, la de petits, amb una ruta aproximada d’un quilòmetre, amb sortida a les 9.40 hores, aproximadament.
El màxim de participants en les curses d’adults que ha establert l’entitat organitzadora és de 150 corredors per a les curses llarga i mitjana i 250 per a la cursa curta. I el màxim de participants en les curses infantils serà de 50 corredors en les tres opcions.
Des de 2013
La iniciativa per part del Jordi Malgosa i la Berta Ibáñez, l’any 2013, va ser la llavor de l’inici de la celebració d’aquest esdeveniment. En els seus inicis es va disputar sota la cobertura del Club de Tennis Rellinars fins que, l’any 2019 va ser l’Associació Amics de Rellinars qui va agafar el relleu, amb la Berta Ibáñez i el Marc Busquets liderant i organitzant les edicions del 2019, 2021, 2022 i 2023. Des de l’any passat, és el Centre Excursionista de Rellinars, amb la col·laboració de l’Ajuntament, qui se n’encarrega de la seva celebració.