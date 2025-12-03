Operatiu de vigilància a Can Parellada per blindar Terrassa davant la pesta porcina africana

La Policia Municipal de Terrassa, els Mossos d’Esquadra i els Agents de Defensa Forestal (ADF) han desplegat des de diumenge, 30 de novembre, un operatiu especial de vigilància al barri de Can Parellada arran de la crisi per la pesta porcina africana (PPA). El punt escollit, a l’entorn del Parc Serra de Galliners i la confluència entre l’avinguda Àfrica i la benzinera del quilòmetre 17 de la C-58, s’ha convertit en la zona estratègica de control de la ciutat. En total, s'han instal·lat quatre punts de control les 24 hores: tres de Mossos d'Esquadra i una de la Policia Municipal de Terrassa (amb el suport dels ADF).
Segons ha confirmat el Diari de Terrassa, el dispositiu està coordinat entre Policia Municipal i Mossos d’Esquadra, que han sol·licitat el reforç operatiu dels voluntaris d’ADF Terrassa. L’operatiu es basa en la presència de binomis estàtics, formats per dos agents instal·lats de manera fixa en punts concrets per impedir l’accés a la zona restringida.
Pel que fa als ADF, coordinats amb la policia local, hi treballen de 9 a 19 hores, segons disponibilitat, i es preveu que la vigilància es mantingui fins dilluns vinent. El seu paper inclou tant el control de persones com l’observació directa del medi. En cas de detectar algun porc senglar —especialment si presenta símptomes compatibles amb la malaltia— avisen immediatament els Agents Rurals, responsables de procedir a la seva “extinció” segons marca el protocol sanitari.
El cap dels ADF Terrassa, Toni Granados, destaca que després de cada torn s’aplica estrictament el protocol de bioseguretat: neteja i desinfecció de pneumàtics, botes i material utilitzat. Durant el primer dia d’operatiu, els voluntaris van localitzar un porc senglar amb prismàtics, i els Agents Rurals van intervenir de manera immediata.
Aquest dispositiu presencial es desenvolupa, de moment, només a Can Parellada. El motiu: és l’àrea que delimita el radi de 6 quilòmetres respecte de la denominada “zona 0”, on es concentra el focus principal de risc de la PPA. Les autoritats locals consideren aquest punt clau per evitar la propagació del virus i garantir la seguretat sanitària al territori.