Dos inspectors i 18 agents se sumaran a la Policia Municipal de Terrassa

La política de seguretat local de Terrassa fa un nou pas endavant amb la incorporació de 18 nous agents a la Policia Municipal. Tots ells han iniciat aquesta setmana el curs de Formació Bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el qual forma part del procés obligatori de professionalització abans de començar el servei actiu als carrers de la ciutat. Un cop superada aquesta etapa, els efectius passaran a integrar-se progressivament a les diferents unitats operatives
Aquest reforç s’emmarca en una estratègia de creixement sostingut que la Policia Municipal experimenta des de fa diversos anys. En l’anterior mandat, el cos comptava amb uns 200 efectius. Avui ja en suma prop de 279, un increment significatiu que ha permès millorar la capacitat de resposta en incidents, ampliar dispositius preventius i reforçar la presència a zones on la pressió veïnal reclamava més vigilància. El govern municipal manté l’objectiu a mitjà termini d’arribar als 350 agents, fet que suposaria un augment global del 75% respecte al punt de partida.
L’increment de recursos humans, però, no es limita només al volum d’agents de base. Un dels canvis més destacats d’aquest cicle de creixement és l’ampliació de l’escala executiva, indispensable per garantir que un cos més gran continuï sent operatiu i coordinat. En aquest sentit, el proper 23 de desembre s’incorporaran un inspector i una inspectora que han completat el curs de comandament de l’ISPC. Amb aquestes incorporacions, la Policia Municipal passarà a disposar de tres inspectors.
Paral·lelament, el consistori està treballant en una redefinició d’espais i infraestructures per fer possible aquest salt quantitatiu i qualitatiu. D’una banda, s’ha projectat una Oficina d’Atenció Ciutadana compartida amb Mossos d’Esquadra als antics jutjats. De l’altra, s’estudia la construcció d’una nova comissaria adaptada al volum d’agents previst i als nous requeriments operatius d’un cos en expansió.