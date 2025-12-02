Sis nedadors del CN Terrassa, a l’Europeu de Lublin

La ciutat polonesa de Lublin acull aquesta setmana el Campionat d’Europa en piscina de 25 metres. Fins a sis nedadors del Club Natació Terrassa formen part de l’equip espanyol, que buscarà guanyar protagonisme en una competició en la qual prendran part 550 nedadors de 45 països.
Pel que fa a la competició masculina, es llançaran a l’aigua Hugo González (100 i 200 estils, 200 braça i 200 esquena), César Castro (100 i 200 lliures), Isak Fernández (100 i 200 papallona), Luca Hoek (50 i 100 lliures) i Miguel Pérez-Godoy (50, 100 i 200 lliures). En categoria femenina, Estella llum Tonrath nedarà els 100 i els 200 estils.
La competició ha arrencat aquest dimarts amb la disputa de les sèries preliminars de la prova dels 200 esquena. En categoria masculina, Hugo González s'ha classificat quart per a les semifinals amb el mateix temps que l’irlandès John Shortt, 1’50”65. En els 200 esquena femenins, Estella Llum Tonrath ha obtingut la cinquena posició per a semifinals amb 2’07”11.
En el relleu dels 4x50 lliures masculins, Miguel Pérez-Godoy ha estat tercer de la seva sèrie i quart en el còmput global amb un registre d’1’24”65, amb rècord d’Espanya inclòs.