Última estació per a la salvació absoluta del San Cristóbal

El San Cristóbal juga aquest dissabte a les 18 hores la darrera jornada de la lliga de la Tercera Federació. Visita el CE l’Hospitalet amb l’objectiu d’assegurar-se la permanència i evitar el mal tràngol d’un possible descens compensat. Els parroquials no ocupen plaça de descens directe, però si acaben a la quinzena posició, podrien veure’s afectats per aquesta circumstància. Un triomf en l’encontre d’avui li permetria mantenir-se una campanya més a una categoria a la qual va ascendir la temporada 2017-2018, després de guanyar per 0 a 3 al camp del Vista Alegre i acabar primer del grup.

Per a aquest compromís, el tècnic Cristian García no podrà comptar amb Eric Ruiz, per acumulació d’amonestacions, ni amb Izan Rosena, per lesió. Héctor Parrado, operat fa unes setmanes, també serà baixa. En canvi, Marc Río, absent la passada jornada en el matx contra l’Escala per culpa d’unes molèsties, podria ser una de les novetats de l’equip per a aquesta cita.

L’Hospitalet es juga unes remotes opcions de classificar-se per al “play-off” d’ascens, però necessita guanyar i que punxi el Badalona, que juga al seu camp contra el Reus Reddis, equip ja de la Segona Federació gràcies a la seva primera plaça a la lliga, però que també perdi o empati el Tona, que també juga com a local i rep al Cerdanyola, que té assegurada la seva permanència un any més a la categoria.

El seu objectiu

Per la seva banda, el San Cristóbal obtindria el seu objectiu en el cas de victòria, si bé també escaparia de qualsevol possibilitat de descens sempre que obtingui el mateix resultat que faci la Montañesa, que juga al seu camp contra el Vilassar Mar, un dels tres equips que ja han baixat a la Lliga Elit.

Cristian García, sobre el partit d’aquesta tarda, va assenyalar que “serà un partit molt difícil contra un equip com l’Hospitalet, que també es juga la possibilitat de classificar-se per al “play-off” i no ens regalarà res”. El tècnic del conjunt parroquial considera el partit com “una vertadera final” i va afegir que “no espero res del que passi als altres camps”.