Un Egara-Atlètic de la part noble de la lliga

La doble jornada d’aquest cap de setmana a la lliga de la Divisió d’Honor femenina està marcada per la disputa del derbi entre l’Egara i l’Atlètic, en un partit previst per a aquest dissabte, a partir de les 13 hores a les instal·lacions del Pla del Bon Aire. Les d’Oriol Vidal, líders de la competició sense conèixer la derrota en les cinc anteriors jornades, voldran fer valer la seva ferma posició a la classificació, a més de la seva condició d’equip local. Per la seva banda, les de Sílvia Bonastre, actuals subcampiones de lliga, són terceres, a cinc punts de les seves rivals i intentaran trencar la seva marxa i reduir distàncies a la classificació.
Aquesta jornada de dissabte es completarà, pel que fa a la participació d’equips locals, amb l’encontre entre el CD Terrassa i el Sanse Complutense, a les Pedritxes, també a partir de les 13 hores. L’equip que prepara l’entrenadora Stefy Piris intentarà aconseguir el seu primer triomf a la lliga davant d’un adversari complicat, ja que les madrilenyes ocupen la quarta posició de la classificació, amb 9 punts. Les terrassenques, per la seva banda, han sumat només dos punts fins ara, fruit de dos empats, i han perdut tres encontres, el que les situa a la part baixa de la taula classificatòria, concretament a la penúltima posició.
A la jornada de diumenge, el CD Terrassa tampoc ho tindrà assequible, tot i que torna a jugar com a local, a les 13 hores. En aquest cas, les de Piris rebran a l’actual campió de lliga, un Club de Campo que és segon en l’actualitat, empatat a punts amb l’Egara.
Pel que fa als altres dos compromisos de la resta d’equips egarencs, a aquesta jornada dominical, l’Atlètic tindrà, a priori, el partit més còmode, ja que les de Bonastre jugaran a partir de les 13 hores al camp del cuer, un Castelldefels que només ha sumat un empat en les cinc jornades anteriors.
Finalment, les del Pla del Bon Aire repetiran en el seu camp, però en aquesta ocasió davant d’una Real Sociedad que és desena a la classificació. El matx està previst per a les 12.45 hores.
Rivals de tot calibre per als equips locals
A la doble jornada de la lliga de la Divisió d’Honor masculina, els equips terrassencs s’enfrontaran a contrincants de diversa magnitud. L’Atlètic, cinquè, rep dissabte al líder, el Sanse Complutense i diumenge al Sardinero, onzè, tots dos partits a les 13 hores. L’Egara, sisè, juga els dos partits a fora: aquest dissabte contra el RS Tenis i diumenge al camp del Jolaseta. I el CD Terrassa, vuitè, juga dissabte al camp del Polo, segon, i diumenge al del Barça, que és setè.