Un ullastrellenc, entre els 22 millors de La Vuelta

Es diu Abel Balderstone, té 25 anys i és d’Ullastrell. Es tracta d’un dels millors ciclistes del panorama espanyol i ho està demostrant en la vuitantena edició de La Vuelta Ciclista a Espanya, una de les tres grans rondes per etapes del panorama mundial, que ha disputat aquest dimarts la desena de les seves 21 etapes.
L’etapa, que ha transcorregut per terres navarreses, ha enllaçat el Parque de la Naturaleza Senda Viva i el port de muntanya de Larra Belagua. El ciclista de l’equip Caja Rural nascut a Ullastrell s'ha col·locat en la fuga de l’ascens a l’Alto de las Coronas, on s'ha escapat Javier Romo, que acabaria segon per darrere de l’australià Jay Vine, guanyador de l’etapa. Per bé que en el tram final ha abandonat el cap de l’escapada, Balderstone ha creuat la línia d’arribada en una magnífica 25a posició, a 2’08” de Vine. A més, ocupa la sisena posició en la classificació general dels joves.
La bona progressió que ha experimentat en les darreres etapes (diumenge va entrar el 22è a Valdezcaray) l’ha permès situar-se en una meritòria 22a posició a la classificació general de la ronda espanyola, a 13’27” del nou líder, el danès Jonas Vingegaard, que ha recuperat el lideratge a Navarra. Afrontarà demà una dura prova en l’etapa de mitja muntanya amb sortida i arribada a Bilbao, un recorregut molt adient a les seves característiques.
La seva segona Vuelta
Poder córrer La Vuelta és tot un premi per a aquest escalador que va signar nou victòries i un tercer lloc en el Campionat d’Espanya sub-23 abans de fitxar fa tres anys per Caja Rural. Està vivint la seva tercera temporada com a professional.
A finals de juny es va coronar campió d’Espanya de contrarellotge a Granada amb un temps de 29’26”. Tot i els problemes físics que va patir a principi de temporada, va aconseguir una meritòria quarta plaça al Tour de Turquia i va disputar també el Tour d’Hongria, la Ruta d’Occitània i la Volta a Catalunya.
Carlos Verona, un terrassenc d’adopció
Al pilot de La Vuelta 2025 té un altre ciclista que manté una estreta relació amb la nostra ciutat. Es tracta del madrileny de l’equip Lidl-Trek Carlos Verona (32 anys), que passa llargues estades a Terrassa, on aprofita per entrenar-se. La seva dona, exciclista, és terrassenca, igual que el seu cunyat, l’exciclista Airan Fernández. Quan s’han disputat ja les deu primeres etapes, Verona ocupa la posició número 69 a la general.