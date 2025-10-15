Viatges gratuïts en bus per anar a veure el Terrassa FC

Tal com s'havia fet en temporades precedents, TMESA i el Terrassa FC han rubricat un acord per a aquesta temporada que permetrà que els socis del club puguin gaudir de viatges de franc en bus per anar a veure els partits de lliga de la Segona Federació.\r\n\r\nGràcies a aquest acord, els socis terrassistes podran viatjar de forma totalment gratuïta fins a l'Estadi Olímpic en els busos urbans de Terrassa des d'una hora abans del partit i fins a una hora després d'acabar. Només hauran de presentar el seu carnet de soci del Terrassa FC al conductor.\r\n\r\nClub i jugadors han visitat la seu de TMESA i faran costat a la promoció de l'acord a través de les xarxes socials. En el decurs de la visita, han pogut pujar als nous vehicles elèctrics i han col·laborat en la campanya que fomenta el comportament cívic al transport públic, que es podrà veure ben aviat a les xarxes socials de l'empresa.\r\n