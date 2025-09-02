Esports

Víctor Guerra torna al CD Terrassa

Format al club de les Pedritxes, ha jugat les darreres temporades a la lliga belga

Publicat el 02 de setembre de 2025 a les 12:46
Actualitzat el 02 de setembre de 2025 a les 12:47

El conjunt masculí del CD Terrassa ha anunciat la incorporació del migcampista Víctor Guerra de cara a la temporada 2025-2026. Guerra, que pot actuar també en posicions més endarrerides, és un producte del planter del CD Terrassa.

L'estiu del 2019 va deixar el primer equip i va marxar a la lliga belga, on ha estat les sis darreres temporades. Ara ha pres la decisió de tornar i ja es troba a les ordres del tècnic del CD Terrassa, Jordi Fitó.

El club de les Pedritxes ha perdut aquesta temporada el seu migcampista internacional Edu de Ignacio Simó, que ha marxat al Den Bosch neerlandès.

