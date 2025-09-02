Víctor Guerra torna al CD Terrassa

El conjunt masculí del CD Terrassa ha anunciat la incorporació del migcampista Víctor Guerra de cara a la temporada 2025-2026. Guerra, que pot actuar també en posicions més endarrerides, és un producte del planter del CD Terrassa.\r\n\r\nL'estiu del 2019 va deixar el primer equip i va marxar a la lliga belga, on ha estat les sis darreres temporades. Ara ha pres la decisió de tornar i ja es troba a les ordres del tècnic del CD Terrassa, Jordi Fitó.\r\n\r\nEl club de les Pedritxes ha perdut aquesta temporada el seu migcampista internacional Edu de Ignacio Simó, que ha marxat al Den Bosch neerlandès.\r\n