Victòria del CN Terrassa femení a la piscina del Real Canoe

Segona victòria en dos partits per al conjunt femení del CN Terrassa. L'equip que prepara Xavi Pérez va fer els deures i es va imposar per 7 gols a 15 a la piscina del Real Canoe. Comparteix les posicions capdavanteres amb Sant Andreu, Sabadell, Mataró i Barceloneta.\r\n\r\nEl Natació es va mostrar molt superior al conjunt madrileny i va anar adquirint avantatge en el marcador conforme avançaven els minuts. Paula Prats va inaugurar el marcador de penal als dos minuts, però Isabel Riley va empatar per a les madrilenyes. Dos gols de Pili Peña i Irene Casado van situar l'1 a 3 a l'electrònic, Marta de Quinta va retallar distàncies i Miriam Ciudad, que acabaria anotant tres gols, va fer el 2 a 4 als darrers segons.\r\n\r\nVa continuar manant el Natació al segon quart gràcies als gols de Peña, Irene Casado i Panni Szegedi, que van situar el 2 a 7 al marcador. \r\n\r\nLa resistència del Real Canoe s'anava acabant i el tercer quart es va convertir en un monòleg terrassenc. Gràcies a un parcial d'1 a 5, el marcador va assenyalar un ja definitiu 4 a 12. Va baixar la intensitat en un darrer quart ja sense res en joc. El 3 a 3 va deixar el matx en un contundent 7 a 15 per a les de Xavi Pérez, que aquest dissabte rebran a la piscina de l'Àrea Olímpica el CE Mediterrani.\r\n