FOTOS | 40è aniversari del Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa

La IX Trobada de Bestiari Can Roca Crema celebrada aquest dissabte ha estat protagonitzada per una efemèride molt especial per a les bèsties terrassenques, ja que el Bitxo del Torrent Mitger ha arribat als 40 anys. L'acte s'ha dut a terme a la plaça de Can Roca, al barri del Poble Nou - Zona Esportiva i hi han participat totes les colles de bestiari de la ciutat, a més dels convidats, que enguany han estat el Drac del Castell de Calafell, la Pepa de Santa Perpètua de Mogoda, el Cadefoc de Viladecans i la Ferla de Begues.
FOTOS: MARCEL MARSAL