La Cavalcada de Reis, en directe: Ses Majestats ja són a Terrassa

Ses Majestats han arribat a Terrassa aquesta tarda del 5 de gener i recorren la ciutat durant la tradicional Cavalcada, que circula pels principals carrers i avingudes de la ciutat per finalitzar al Raval de Montserrat. Segueix aquí el seu desenvolupament:
19.24 hores
La capçalera de la Cavalcada ja gira cap al carrer del Nord, on encara els queden uns quants minuts per veure la carrossa del rei Baltasar, que enguany, com a novetat, s’ha renovat. Un vehicle avariat a l'alçada del Condicionament Terrassenc ha alentit el ritme de la rua.
--------------------
19.02 hores
Un total de 12 carrosses i 1.000 patges i ajudants formen la comitiva, que ja és al passeig del Vint-i-dos de Juliol. La música hi és present amb 11 grups encarregats d’aportar ritme a la desfilada.
Les primeres previsions assenyalaven que podia ploure o fins i tot caure aigua-neu durant la Cavalcada, però de moment no hem tingut ni pluja ni neu i aquells terrassencs més previsors no han necessitat els seus paraigües per resguardar-se de l'aigua. Alguns han optat, però, per obrir-los cap per avall per mirar d'atrapar-hi grans quantitats de caramels.
--------------------
18.42 hores
El fred intens no ha espantat els terrassencs, que no volen perdre's un dels moments més màgics de Nadal. El Centre de Terrassa és força ple, mentre la cavalcada s'encamina cap al tram nord de la Rambla. D'aquí uns minuts arribarà al passeig del Vint-i-dos de Juliol, on, com ja és habitual en els darrers anys, s'ha reservat un espai per a persones amb mobilitat reduïda a l’alçada de Recinte Firal. També s'ha incorporat un Tram Blau, a l’alçada de l’escola El Vapor, per a persones amb autisme, discapacitat intel·lectual, hipersensibilitat auditiva o similar. En aquest tram, la música serà més suau que durant la resta del traçat i els caramels s’entregaran en mà, amb la finalitat d’aconseguir una cavalcada oberta i accessible per a tothom.
--------------------
18.33 hores
La Cavalcada ja és a la rambla d'Ègara, a l'alçada del mercat de la Independència. La colla del Bitxo del Torrent Mitger obre pas al Patge Xiu-Xiu, a les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar i a tot el seu seguici, que comença a buidar, encara tímidament, les primeres bosses plenes de caramels. L'emissari dels Reis és aclamat per la multitud allí present. Alguns infants, els més petits, aprofiten per acomiadar-se del xumet i entregar-li al membre principal de la cort del rei Gaspar.
--------------------
18.02 hores
La Cavalcada dels Reis d'Orient a Terrassa ja està en marxa. La comitiva, encapçalada pel Patge Xiu Xiu ha iniciat puntualment el recorregut des del carrer de Vallhonrat. Des d'allà enfilarà rambla amunt per seguir pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, els carrers del Nord i de la Societat, la plaça de la Creu Gran i els carrers de la Creu Gran i de Sant Antoni. Un cop a la plaça del Doctor Robert, girarà cap al passeig del Comte d’Ègara, el carrer de la Font Vella, la Plaça Vella, el carrer dels Gavatxons, i la placeta de la Font Trobada, fins a arribar al raval de Montserrat.
Un sonor petard ha anunciat a les 17.45 hores que només faltaven 15 minuts per al començament de la rua. A les 17.52 s'han pogut sentir dos trons, que avisaven que l'inici s'acostava i a les 18 hores el nombre ha augmentat a tres, arrencant ja en aquell moment l'intinerari.
Els carrers del centre de la ciutat comencen a omplir-se de nombroses famílies i grups d'amics expectants per veure Ses Majestats.
--------------------
16.50 hores
Ses Majestats els Reis d’Orient ja són a Terrassa. Com és habitual, l’helicòpter que transporta Melcior, Gaspar i Baltasar ha aterrat aquesta tarda al parc de les Nacions Unides, davant l’expectació de centenars de famílies que no han volgut perdre’s l’arribada més màgica de l’any.
Els Reis han estat rebuts pel Patge Xiu-Xiu, l’alcalde de la ciutat i una multitud d’infants que, entre crits, fanalets i il·lusió, han donat la benvinguda a Ses Majestats en una imatge ja plenament consolidada en el calendari nadalenc terrassenc. L’acte ha servit com a preludi de la cavalcada, un dels esdeveniments més multitudinaris de les festes.
A partir de les 18 hores, des del carrer de Vallhonrat, arrencarà la cavalcada dels Reis d’Orient, que recorrerà diversos carrers del centre fins a culminar al raval de Montserrat cap a les 20 hores. Durant el trajecte, Melcior, Gaspar i Baltasar repartiran caramels i salutacions, acompanyats de carrosses, música i elements festius pensats especialment per al públic infantil.