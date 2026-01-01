FOTOS | Així va ser la gran festa per rebre l'any a la plaça del Rector Homs

Centenars de persones han participat aquesta Nit de Cap d'Any en la festa programada a la plaça del Rector Homs, davant la Seu d'Ègara. La revetlla oficial, protagonitzada pel polifacètic artista terrassenc Àlex Marteen, ha omplert d'espectacle visual, música i alegria la plaça. Marteen, disfressat per a l'ocasió amb un gran rellotge que, des de les 23.30 hores, anava marcant el compte enrere, ha estat el mestre de cerimònies d'una Rave Cabaret amb ball i disbauxa amb èxits musicals d'avui i de sempre.