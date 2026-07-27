FOTOS | El Terrassa FC es posa en marxa

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ARA A PORTADA

Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 21:12

L’equip d’Oriol Alsina ha tornat de vacances per començar a preparar amb il·lusió la temporada 2026-2027. La plantilla terrassista ha experimentat canvis rellevants i l’afició confia a gaudir d'un bon any.

Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
Nebridi Aróztegui
  • Inici d'entrenaments del Terrassa FC -
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