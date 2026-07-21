Aquest dimarts s'ha presentat el resultat de la rehabilitació de la joia modernista de Terrassa, enllestida a finals de maig després d’un any d’obres. Des d’aquest dimarts, l’edifici modernista s’incorpora a la xarxa del Museu de Terrassa. La inauguració oficial serà a principis d’octubre.
FOTOS | Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa
Fotogaleries
ARA A PORTADA
- Alberto Tallón
- Fotoperiodista a Diari de Terrassa
Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 20:51
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
- Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
- Alberto Tallón
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