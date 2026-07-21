FOTOS | Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa

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ARA A PORTADA

Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 20:51

Aquest dimarts s'ha presentat el resultat de la rehabilitació de la joia modernista de Terrassa, enllestida a finals de maig després d’un any d’obres. Des d’aquest dimarts, l’edifici modernista s’incorpora a la xarxa del Museu de Terrassa. La inauguració oficial serà a principis d’octubre.

Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
Alberto Tallón
  • Finalitzen les obres de rehabilitació de la Masia Freixa -
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