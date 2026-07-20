FOTOS | Terrassa celebra la victòria d'Espanya a la final del Mundial

Terrassa ha estat una de les moltes ciutats espanyoles on el partit corresponent a la final del Mundial de futbol ho ha aturat tot. L'enfrontament entre Espanya i l'Argentina ha aplegat milers i milers de persones a l'Escenari Vela de Vallparadís, emplaçament de la pantalla gegant que ha anat rotant d'ubicació en cada fase del torneig. De fet, era tant gran la gentada que era pràcticament impossible moure's amb llibertat una vegada dins de la marabunta de cossos. Per escalfar els motors de l'afició abans del partit, l'Ajuntament ha organitzat un petit 'show' amb música i animació.
FOTOS: LLUÍS CLOTET